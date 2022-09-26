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Стрельба в ижевской школе ,  
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Глава Удмуртии сообщил, что при стрельбе в ижевской школе погибли дети

Эвакуация из школы № 88 в Ижевске почти закончилась, однако есть жертвы среди учеников, сообщил Бречалов. По его данным, также погиб охранник, а нападавший покончил с собой. МВД сообщает о шести погибших и 20 пострадавших

Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС

Неизвестный проник в ижевскую школу № 88, убил охранника и несколько детей, сообщил в своем телеграм-канале глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас практические закончилась эвакуация», — рассказал он.

Нападавший покончил с собой, продолжил Бречалов, место происшествия оцеплено. Глава Удмуртии уточнил, что власти региона еще будут сверять данные о произошедшем с сотрудниками ФСБ и медиками.

По предварительным данным, погибли шесть человек, еще 20 пострадали, сообщают в МВД.

В Ижевске открыли стрельбу в школе
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Ученики школы спасались от стрельбы, прыгая из окон, некоторые получили соответствующие травмы, пишет телеграм-канал Mash. Трое получили огнестрельные ранения, а один — колото-резаные, утверждает телеграм-канал «112», директор успела закрыться с раненым подростком в кабинете. Mash писал о стрельбе нападавшего по полицейским со второго этажа.

После стрельбы в казанской гимназии в мае прошлого года (погибли девять детей) ижевский мэр Олег Бекмеметьев поручил усилить в школах города меры безопасности, проверить работоспособность металлодетекторов, дверей, систем видеонаблюдения и связи, а также провести инструктажи с охранниками.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Удмуртия стрельба в школе Ижевск
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