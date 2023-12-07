 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

Ученица устроила стрельбу в брянской школе

Ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской школе
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Ученица устроила стрельбу в школе в Брянске, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы.

«Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, стрельба произошла в гимназии № 5, информация о пострадавших уточняется.

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев пишет, что девочка пришла в класс с дробовиком и выстрелила несколько раз. По данным «РИА Новости», она ранила четырех человек и покончила с собой.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Константин Нагаев Константин Нагаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
стрельба в школе Брянск Школа

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 100,14 (+1) Инвестиции, 06 дек, 16:33 Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 92,78 (+1,2) Инвестиции, 06 дек, 16:33
При стрельбе в брянской школе погибли два человека Общество, 10:12
Цифровой двойник человека, термояд и кванты: какие планы у ученых РБК и Росатом, 10:09
Какие руководители нужны бизнесу в 2024 году, а какие окажутся вне игры Pro, 10:06
СК сообщил о двух пулевых ранениях на теле экс-депутата Рады Ильи Кивы Политика, 10:06
Родной клуб Пеле вылетел из элитной лиги и вызвал беспорядки в Бразилии Спорт, 10:05
В Москве подвели итоги премии «Путеводная звезда» Пресс-релиз, 10:04
Жителя Калининградской области задержали по делу о вербовке для поджогов Политика, 10:04
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Следователи назвали помпаж причиной возгорания самолета в Бурятии Технологии и медиа, 10:00
Крупнейший логист Дальнего Востока назвал причины дефицита топлива Бизнес, 10:00
Что такое эйджизм и как не допускать его на работе РБК и МТС, 09:58
Ученица устроила стрельбу в брянской школе Общество, 09:57
Аналитики назвали округа Москвы, где сильнее всего подорожали новостройки Недвижимость, 09:50
Размещение акций «Софтлайн» в рамках SPO пройдет на нижней границе Инвестиции, 09:50
ВТБ увеличит сеть офисов на 40% Бизнес, 09:49