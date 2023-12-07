Ученица устроила стрельбу в брянской школе

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Ученица устроила стрельбу в школе в Брянске, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы.

«Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, стрельба произошла в гимназии № 5, информация о пострадавших уточняется.

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев пишет, что девочка пришла в класс с дробовиком и выстрелила несколько раз. По данным «РИА Новости», она ранила четырех человек и покончила с собой.

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