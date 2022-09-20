Глава Запорожья пообещал обход населения «бригадами» на референдуме

Гражданам будут предлагать проголосовать на дому «бригады», в состав которых вместе с членами ЦИК войдут полицейские. Власти объясняют это мерами безопасности

Евгений Балицкий (справа) (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

В Запорожье во время референдума будет проведен поадресный обход граждан, в нем задействуют «бригады», в состав которых войдут члены ЦИК и сотрудники полиции, которые будут предлагать им проголосовать, сообщил глава ВГА региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

Он объяснил это соображениями безопасности.

«Голосование будет проходить с пятницы [23 сентября], будет делаться разнос по людям, живущим на территории Запорожской области, освобожденной от нацизма, по адресам. <...> Ко многим будет приходить наша бригада людей, которая будет состоять из членов комиссии, конечно, в сопровождении полицейских, чтобы не было инцидентов, и людям будет предлагаться поадресно проголосовать. Таким образом мы защищаем жителей от скоплений в местах, по которым нацисты могут нанести ракетный удар или заложить взрывные устройства», — описал он процедуру голосования.

Те, кто не смогут проголосовать в условиях подомового обхода, смогут проголосовать на избирательных участках, добавил он. Адресный обход жителей региона будет проводиться с 23 сентября по 26 сентября. 27 сентября, в последний день референдума, проголосовать можно будет на открытых участках.

Российские войска контролируют и часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция. Областной центр региона, город Запорожье, остается подконтролен Киеву. Председатель движения «Мы вместе с Россией» и представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов говорил, что голосование будет проведено только на подконтрольной российским войскам территории.

Референдумы о вхождении в состав России пройдут параллельно в Запорожской области, Херсонской области, ЛНР и ДНР.