Пушилин призвал сохранить название ДНР в случае присоединения к России

У ДНР есть флаг, за который «люди восемь лет шли в атаку», поэтому в случае присоединения к России «было бы неправильно что-то видоизменять», в том числе в названии, заявил Пушилин. Референдум в республике пройдет на этой неделе

Денис Пушилин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Конституцию ДНР в случае присоединения к России адаптируют к законам страны, флаг республики не изменится, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

«Справедливым будет только вариант, что Донецкая народная республика вступит именно в таком виде в состав Российской Федерации», — сказал Пушилин.

Если граждане на референдуме поддержат вступление ДНР в состав России и Москва одобрит это решение, то «Конституция ДНР, конечно же, будет адаптирована с учетом Конституции Российской Федерации», продолжил он.

«[У ДНР] есть флаг, гимн и герб, за этот флаг люди восемь лет умирали, с ним шли в атаку и продолжают идти в атаку. Поэтому, конечно, было бы неправильно что-то видоизменять, и в названии в том числе, и в атрибутах», — добавил Пушилин.

Накануне общественные палаты ДНР и ЛНР выступили за немедленное проведение референдума о вхождении в состав России. Власти республик Донбасса одобрили эту идею.

Общенародное голосование будет идти пять дней — с 23 по 27 сентября, что, по словам Пушилина, обусловлено соблюдением мер безопасности. Из этих пяти дней четыре голосование будет проводиться по месту жительства и в общественных местах, то есть вне избирательных участков, рассказал он в эфире телеканала «Россия 24». Еще один день выделят для тех, кто хотел бы проголосовать«на участке в привычном режиме», добавил он, повторив, что «во главе угла стоят меры безопасности».

Читайте на РБК Pro Pro Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать Инструкции Pro Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Инструкции Pro Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Прогнозы Pro Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Статьи Pro Цифровая наркомания: как перестать отвлекаться на гаджеты Цифровая наркомания: как перестать отвлекаться на гаджеты Саммари Pro Как поведение родителей влияет на будущее детей Как поведение родителей влияет на будущее детей Инструкции Pro Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту Инструкции Pro Какие компании справляются с кризисами в 10 раз лучше конкурентов Какие компании справляются с кризисами в 10 раз лучше конкурентов Саммари

О проведении референдумов также объявили военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей (последнюю российские войска контролируют частично, административный центр Запорожье держат украинские силы).

В Кремле сообщения о референдумах пока не комментировали. Как сообщили источники РБК, президент Владимир Путин может сделать заявление по ним до конца дня.

Украина утраченные территории считает оккупированными. Президент Владимир Зеленский предупреждал, что, если на них пройдут референдумы, Киев выйдет из переговорного процесса.