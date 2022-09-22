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Военная операция на Украине ,  
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В Херсоне разоблачили диверсантов, готовивших теракты на референдуме

Один из диверсантов был уничтожен, еще четверо задержаны
Фото: police_kherson_press / Telegram
Фото: police_kherson_press / Telegram

Сотрудники правоохранительных органов в Херсоне ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, которая собиралась совершить террористические акты с целью срыва референдума о присоединении к России, сообщает ГУ МВД региона в телеграм-канале.

Один из диверсантов, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен, еще четверо задержаны.

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В ходе обысков силовики изъяли более десяти единиц оружия, два самодельных взрывных устройства, начиненных металлическими шариками, скобами и саморезами, эквивалентом более 1 кг тротила, а также записи, содержащие в том числе планы объектов, где планировались теракты.

МВД возбудило уголовное дело, задержанные дают показания, в том числе «изобличающие иных лиц в совершении диверсионных действий».

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Фото:РИА Новости

Пророссийские власти Херсонской области наряду с Запорожской областью, Донецкой и Луганской народными республиками намерены провести референдумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября. По словам заместителя главы херсонской военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, регион намерен войти в состав России в своих административных границах. Затем он сообщил, что жители подконтрольных российским войскам Снегиревки и Александровки в Николаевской области попросили присоединить их к Херсонской области.

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Президент Владимир Путин заявил, что Москва поддержит решение жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, исключил признание результатов референдумов; цели Киева, по его словам, не изменятся.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Ее целью Путин называл «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также демилитаризацию и денацификацию соседней страны. При этом он утверждал, что российская сторона не собирается оккупировать украинские территории.

Авторы
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Елена Чернышова
Херсон теракт Референдум диверсанты
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