Пушилин исключил проведение электронного голосования на референдуме в ДНР

Глава ДНР пояснил, что нет технических возможностей и времени для подготовки этой процедуры. В ЦИК России отметили, что вряд ли бы смогли предоставить республике для референдума российскую методику дистанционного голосования

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Провести в ДНР электронное голосование на референдуме о присоединении к России, который состоится 23–27 сентября, нет возможности, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24»

«Это будет многодневное голосование, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности для наших граждан. <...> Пока решили все же к электронному голосованию не прибегать, с учетом коротких сроков на подготовку, технической оснащенности для нас это было бы затруднительно», — сказал он.

Пушилин указал, что граждане будут голосовать «по местам проживания, в общественных местах», то есть вне избирательных участков, всего один день будет отведен на голосование на участках.

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил ТАСС, что применение российской методики дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ДНР и ЛНР не «было бы правильно», поскольку ДЭГ «является собственностью другого государства».

Булаев также сообщил агентству, что наблюдатели ЦИК России могут принять участие в проведении референдумов.

С инициативой о немедленном проведении голосования о присоединении к России к властям ДНР и ЛНР 19 сентября обратились общественные палаты этих республик. 20 сентября те заявили, что приняли решение провести референдумы, и обозначили их даты. Общественная палата ДНР также предлагала устроить электронное голосование.

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О намерении организовать в ближайшее время плебисциты заявили в Херсонской и части Запорожской области, там выбрали для голосования те же даты, что и в Донбассе, — 23—27 сентября. В Запорожской области отметили, что референдум состоится только на «освобожденной территории» (под контролем Украины находится северная часть, в том числе город Запорожье).

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что российский парламент поддержит решение о включении ДНР и ЛНР в состав России. Источники РБК в Кремле рассказали, что президент Владимир Путин уже 20 сентября может выступить с заявлением насчет референдумов.