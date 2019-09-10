Советник Трампа по нацбезопасности Болтон подал в отставку

Президент США заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности подать в отставку из-за разногласий с ним. Этот пост Болтон занимал с апреля 2018 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что Джон Болтон подал заявление об отставке с поста советника по нацбезопасности. Об этом он написал в своем Twitter.

«Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме», — заявил Трамп.

Он отметил, что не согласен со многими из предложений Болтона, «как и другие в администрации», и поэтому попросил его подать в отставку, что тот и сделал утром 10 августа. «Я очень благодарен Джону за его службу», — написал Трамп и добавил, что объявит имя нового советника на следующей неделе.

Болтон, в свою очередь, написал, что предложил Трампу свою отставку вечером в понедельник, 19 сентября, и президент ответил: «Давайте поговорим об этом завтра».