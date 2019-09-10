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Ferrari $185 (+21,71%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
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Советник Трампа по нацбезопасности Болтон подал в отставку
Президент США заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности подать в отставку из-за разногласий с ним. Этот пост Болтон занимал с апреля 2018 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что Джон Болтон подал заявление об отставке с поста советника по нацбезопасности. Об этом он написал в своем Twitter.

«Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме», — заявил Трамп.

Он отметил, что не согласен со многими из предложений Болтона, «как и другие в администрации», и поэтому попросил его подать в отставку, что тот и сделал утром 10 августа. «Я очень благодарен Джону за его службу», — написал Трамп и добавил, что объявит имя нового советника на следующей неделе.

Болтон, в свою очередь, написал, что предложил Трампу свою отставку вечером в понедельник, 19 сентября, и президент ответил: «Давайте поговорим об этом завтра».

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Как отмечает The New York Times, отставка Болтона произошла на фоне того, как Трамп начал дипломатические переговоры с двумя самыми непримиримыми врагами США — Северной Кореей и Ираном. Болтон был известен как сторонник жесткой линии в отношениях с этими странами, и считал их крайне ненадежными.

Трамп продолжает искать контакта с лидером КНДР Ким Чен Ыном, несмотря на то, что последний, как пишет газета, не хочет отказываться от ядерной программы и возобновил ракетные испытания. Кроме того, на днях американский президент допустил встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях грядущей Генассамблеи ООН, отмечает NYT.

В последние месяцы напряженность в отношениях между Трампом и Болтоном усилилась из-за того, что президент отменил уже запланированный авиаудар по Ирану в ответ на то, что Тегеран сбил беспилотник, а также потому, что Трамп встретился с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне.

Вместе с тем, отмечает газета, Трамп в частных беседах долго жаловался, что Болтон слишком сильно хочет втянуть США в новую войну. Он поддерживал удар по Ирану, пишет NYT. В июне об этом также сообщала Wall Street Journal. Сам Трамп объяснил решение отменить запланированый авиаудар тем, что убийство 150 человек в Иране было бы непропорциональным ответом на сбитый беспилотник.

Болтон занимал пост советника президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года. В 2005-2006 годах был постпредом США при ООН, до этого, с 2001 по 2005 год — заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями.

Материал дополняется

Авторы: Александр Атасунцев, Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, Джон Болтон, отставка
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