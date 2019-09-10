Советник Трампа по нацбезопасности Болтон подал в отставку

Как отмечает The New York Times, отставка Болтона произошла на фоне того, как Трамп начал дипломатические переговоры с двумя самыми непримиримыми врагами США — Северной Кореей и Ираном. Болтон был известен как сторонник жесткой линии в отношениях с этими странами, и считал их крайне ненадежными.
Трамп продолжает искать контакта с лидером КНДР Ким Чен Ыном, несмотря на то, что последний, как пишет газета, не хочет отказываться от ядерной программы и возобновил ракетные испытания. Кроме того, на днях американский президент допустил встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях грядущей Генассамблеи ООН, отмечает NYT.
В последние месяцы напряженность в отношениях между Трампом и Болтоном усилилась из-за того, что президент отменил уже запланированный авиаудар по Ирану в ответ на то, что Тегеран сбил беспилотник, а также потому, что Трамп встретился с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне.
Вместе с тем, отмечает газета, Трамп в частных беседах долго жаловался, что Болтон слишком сильно хочет втянуть США в новую войну. Он поддерживал удар по Ирану, пишет NYT. В июне об этом также сообщала Wall Street Journal. Сам Трамп объяснил решение отменить запланированый авиаудар тем, что убийство 150 человек в Иране было бы непропорциональным ответом на сбитый беспилотник.
Болтон занимал пост советника президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года. В 2005-2006 годах был постпредом США при ООН, до этого, с 2001 по 2005 год — заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями.
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