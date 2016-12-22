Белый дом назвал книгу о Трампе сборником «сфабрикованных историй»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс раскритиковала книгу «Страх: Трамп в Белом доме», написанную членом редколлегии газеты The Washington Post Бобом Вудвордом, в которой, в частности, утверждается, что американский президент Дональд Трамп потребовал у министра обороны страны Джеймса Мэттиса убить президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает CNBC.

«Эта книга — не что иное, как сфабрикованные истории, многие — от недовольных экс-сотрудников, которые пытались выставить президента в плохом свете», — заявила Сандерс.

По ее словам, демократы и их союзники понимают, что политика Трампа работает, и «с таким успехом его никто не сможет победить» на президентских выборах в 2020 году.

В свою очередь глава аппарата Белого дома Джон Келли опроверг написанную про него в книге историю о том, что он в разговоре с коллегами называл Трампа «идиотом».

«Предположение о том, что я когда-либо называл президентом идиотом, не верно», — сказал он, добавив, что у них с Трампом сложились «невероятно откровенные и прочные отношения».

Келли подчеркнул, что он привержен президенту, его политической повестке и Соединенным Штатам. «Это еще одна жалкая попытка опорочить людей рядом с президентом Трампом и отвлечь [общественность] от множества успехов администрации», — считает Келли.​

4 сентября на сайте газеты The Washington Post были опубликованы отрывки из книги Боба Вудворда, которая еще не вышла из печати. В анонсе к книге говорится, что она раскрывает «беспрецедентные детали мучительной жизни в Белом доме при президенте Дональде Трампе».