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Болтон сообщил о просьбе Трампа к Си Цзиньпину помочь ему с переизбранием

Трамп просил Си Цзиньпина помочь ему переизбраться и говорил о важности влияния на выборы фермеров и увеличения закупок КНР американской сои и пшеницы, пишет в своей книге экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон
Фото: Jonathan Drake / Reuters
Фото: Jonathan Drake / Reuters

Президент США Дональд Трамп «умолял» председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием. Об этом в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» написал бывший помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон. Она еще не опубликована, фрагмент из книги привела газета The Washington Post.

По словам Болтона, в ходе двусторонней встречи на саммите в японской Осаке в июне 2019 года Си Цзиньпин пожаловался Трампу на критику Китая в США. «Он [Си Цзиньпин] сказал, не называя имен, что некоторые американские политики делают ошибочные выводы, призывая к новой холодной войне с Китаем», — утверждает Болтон.

В ответ, по его словам, «Трамп сразу же предположил, что Си [Цзиньпин] имел в виду демократов». «Трамп одобрительно сказал, что среди демократов существует большая враждебность к Китаю», — пишет экс-помощник президента.

После этого Трамп «ошеломительно перевел разговор на предстоящие президентские выборы в США, намекая на экономический потенциал Китая и умоляя Си [Цзиньпина] обеспечить его победу, — сообщил Болтон. — Он подчеркнул важность влияния фермеров и увеличение закупок Китаем сои и пшеницы на результат выборов».

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Политика
Джон Болтон

Как пишет Болтон, он мог привести точные цитаты Трампа, однако ему запретили это делать.

В рейтинге топ-100 бестеллеров Amazon книга Болтона занимает первое место. Компания продает ее пока лишь по предзаказу. Планируется, что книга будет опубликована полностью 23 июня.

Из-за нее Минюст США подал на Болтона в суд. Ведомство утверждает, что книга содержит секретную информацию, которая может поставить под угрозу национальную безопасность страны. Экс-помощник, раскрывая эти сведения, нарушил обязательства, взятые на себя при поступлении на должность, отметили американские власти. Болтон, в свою очередь, обвинения отрицает.

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Дональд Трамп и Джон Болтон

71-летний Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года. Осенью 2019 года он подал в отставку по инициативе президента. Трамп заявил, что причиной увольнения послужили разногласия между ними.

После того, как в СМИ появились тезисы будущей книги, Трамп раскритиковал своего бывшего помощника. По его словам, тот часто ошибался и если бы президент его послушал, это могло привести к «шестой мировой войне».

Автор: Виктория Полякова
Теги: Дональд Трамп, Джон Болтон, президентские выборы в США, Си Цзиньпин
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