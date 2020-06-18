Болтон сообщил о просьбе Трампа к Си Цзиньпину помочь ему с переизбранием

Трамп просил Си Цзиньпина помочь ему переизбраться и говорил о важности влияния на выборы фермеров и увеличения закупок КНР американской сои и пшеницы, пишет в своей книге экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Президент США Дональд Трамп «умолял» председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием. Об этом в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» написал бывший помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон. Она еще не опубликована, фрагмент из книги привела газета The Washington Post.

По словам Болтона, в ходе двусторонней встречи на саммите в японской Осаке в июне 2019 года Си Цзиньпин пожаловался Трампу на критику Китая в США. «Он [Си Цзиньпин] сказал, не называя имен, что некоторые американские политики делают ошибочные выводы, призывая к новой холодной войне с Китаем», — утверждает Болтон.

В ответ, по его словам, «Трамп сразу же предположил, что Си [Цзиньпин] имел в виду демократов». «Трамп одобрительно сказал, что среди демократов существует большая враждебность к Китаю», — пишет экс-помощник президента.

После этого Трамп «ошеломительно перевел разговор на предстоящие президентские выборы в США, намекая на экономический потенциал Китая и умоляя Си [Цзиньпина] обеспечить его победу, — сообщил Болтон. — Он подчеркнул важность влияния фермеров и увеличение закупок Китаем сои и пшеницы на результат выборов».