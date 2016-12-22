Трамп назвал «подделкой» цитаты в книге журналиста Washington Post

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию газеты The Washington Post, в которой приводились выдержки из пока неизданной книги журналиста Боба Вудворда, получившей название «Страх: Трамп в Белом доме» и повествующей о взаимоотношениях лидера Соединенных Штатов с различными американскими чиновниками.

По словам Трампа, приведенные в книге цитаты были сфабрикованы таким образом, чтобы ввести общественность в заблуждение.