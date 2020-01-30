Трамп заявил о способности Болтона развязать «шестую мировую войну»

По словам президента США, бывший советник по нацбезопасности допускал много ошибок в работе, а его советы могли привести «к шестой мировой войне». Трамп также заявил, что его отговаривали от назначения Болтона на должность

Джон Болтон (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по нацбезопасности Джона Болтона после того, как в СМИ появились тезисы из его еще не опубликованных мемуаров.

В своем Twitter американский лидер написал, что Болтон допускал много ошибок в работе. «Откровенно говоря, если бы я его послушал, у нас бы уже была шестая мировая война», — считает он.

Кандидатура Болтона не смогла «получить одобрение на должность посла в ООН много лет назад», написал Трамп. По словам американского лидера, экс-советник «умолял» его о назначении на должность, которая не требует подтверждения в Сенате. «Я дал ему [эту работу], несмотря на то, что многие говорили: «Не делайте этого, сэр», — утверждает он.

Болтон после ухода в отставку «сразу же написал противную и неправдивую книгу», в которой содержатся сведения, касающиеся национальной безопасности Штатов, добавил Трамп.