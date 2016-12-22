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Журналист The Washington Post сообщил о требовании Трампа убить Асада
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Журналист The Washington Post сообщил о требовании Трампа убить Асада
Политика, 21:29
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Журналист The Washington Post сообщил о требовании Трампа убить Асада
В своей книге Боб Вудворд утверждает, что после химической атаки в Сирии Дональд Трамп потребовал у министра обороны «прикончить» Башара Асада. Джеймс Мэттис якобы согласился, но делать ничего не стал
Дональд Трамп и Джеймс Мэттис (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп потребовал у министра обороны Джеймса Мэттиса убить президента Сирии Башара Асада, пишет редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд. В своей новой книге «Страх: Трамп в Белом доме» известный журналист утверждает, что о таком желании американский лидер заявил в прошлом году после химической атаки в Сирии.

Сама книга еще не вышла из печати, но отрывки из нее были опубликованы на сайте WP.

В апреле 2017 года США нанесли ракетный удар по Сирии после сообщений о применении химического оружия в провинции Идлиб. Ответственность за применение боевых отравляющих веществ Вашингтон тогда ​возложил на власти Сирии.

«Давай просто ***** убьем его (Башара Асада. — РБК)! Давай, давай прикончим ***** их всех», — сказал Трамп Мэттису по телефону после атаки, цитирует Вудворд президента. Как пишет журналист, в ответ на это Мэттис в попытке успокоить Трампа сказал, что поддерживает его, но сообщил своему помощнику, что не рассматривает такие действия. «Мы не будем делать ничего такого. Мы будем действовать более взвешенно», — заявил Мэттис своему подчиненному.

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Идлиб является зоной деэскалации конфликта между войсками правительства и противниками режима Башара Асада. В четверг, 4 сентября, Дональд Трамп в своем Twitter предупредил, что Россия и Иран могут совершить ​«серьезную гуманитарную ошибку», если допустят наступление армии сирийского лидера на Идлиб. В Кремле заявили, что в провинции «сформировалось очередное гнездо терроризма», что приведет к общей дестабилизации обстановки. Позже СМИ сообщили, что военно-космические силы России нанесли удары по Идлибу.

Согласно книге Вудворда, Мэттис также был поражен невежеством Трампа во внешней политике, когда дело коснулось ситуации на Корейском полуострове. Речь идет о заседании Совета национальной безопасности в январе текущего года, во время которого Трамп поставил под сомнение американские расходы в этом регионе. Президент США также проигнорировал значение специальной операции, которая позволила бы Вашингтону обнаруживать ракеты, запущенные из КНДР, в течение семи секунд, говорится в отрывках из книги.​ «Мы делаем это, чтобы предотвратить третью мировую войну», — сказал ему министр обороны. После этого заседания он был раздражен и встревожен и говорил, что у американского лидера интеллект на уровне учащегося пятого или шестого класса, утверждает журналист The Washington Post.

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Книга Боба Вудворда, получившего Пулитцеровскую премию за серию статей об Уотергейтском скандале, поступит в продажу на следующей неделе. В анонсе издания говорится, что она раскрывает «беспрецедентные детали мучительной жизни в Белом доме при президенте Дональде Трампе». Сам Вудворд рассказал, что книга основана на сотнях часов интервью, записях совещаний и собраний, личных дневниках и официальных документах. The Washington Post ​отмечает, что редактор издания несколько раз пытался договориться об интервью с самим Трампом, однако безуспешно. По данным газеты, американский лидер связался с Вудвордом в начале августа, когда рукопись книги была уже готова, и сказал, что готов пообщаться. В разговоре Трамп якобы высказал мнение, что это будет плохая книга, на что Вудворд ответил, что она будет жесткой, но основанной на фактах.​

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Дональд Трамп , Башар Асад , Джеймс Мэттис
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