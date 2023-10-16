Кремль взамен Аполлона. Как менялись рубли после распада СССР
Банк России вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом в ₽1000 и ₽5000. На тысячерублевой купюре вместо видов Ярославля появятся достопримечательности городов Приволжского федерального округа — Нижнего Новгорода, Казани и Уфы. Новая пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. О том, как менялись российские банкноты после 1991 года — в фоторепортаже РБК.
Государственный банк СССР был упразднен в декабре 1991 года, но банкноты старого образца номиналом 50, 100, 200, 500 и 1000 руб. с гербом не существовавшего уже Советского Союза продолжали выпускать от его имени и в 1992 году. Тогда в обращении появились и первые банкноты Банка России — достоинством 5 тыс. и 10 тыс. руб.
Первая российская сторублевка была выпущена в следующем, 1993 году. На лицевой стороне выдержанной в сине-розовых цветах банкноты были изображены Сенатская башня Московского Кремля и российский флаг на куполе здания Сената. Тот же рисунок украсил и купюры остальных номиналов — от 200 до 50 тыс. руб. А вот изображения на оборотных сторонах банкнот были разными, хотя на каждой был вид на какую-то из кремлевских башен. Сторублевке достались Спасская, Царская, Набатная и Константино-Еленинская башни, а купюре 50 тыс. — Никольская и Угловая Арсенальная.
Жизнь первой постсоветской сторублевки оказалась недолгой. Высокая инфляция быстро сделала использование этих купюр практически невозможным. Формально банкноты образца 1993 года оставались законным платежным средством до конца 1998 года, однако из обращения были быстро вытеснены новыми купюрами, выпущенными в 1995-м.
В 1995 году ЦБ не только добавил на банкноты нолей, так что самой мелкой стала «штука» номиналом 1 тыс. руб., но и решил не сохранять на них башни Кремля. При разработке денег нового образца перешли на принцип «от Москвы до самых до окраин». Столица удержалась только на банкноте 100 тыс. руб. (тот самый вид на Большой театр), а на остальных появились:
- Владивосток — 1 тыс. руб.;
- Новгород Великий — 5 тыс. руб.;
- Красноярск — 10 тыс. руб.;
- Санкт-Петербург — 50 тыс. руб.;
- Архангельск — 500 тыс. руб. (банкнота была выпущена в обращение в 1997 году).
В 1998 году в России была проведена деноминация в соотношении 1000:1. После этого в обращение поступила новая серия банкнот номиналами 5, 10, 50, 100 и 500 руб., оформление которых практически не отличалось от старых: с купюр просто списали по три нуля. Только банкнота 1 тыс. руб. образца 1995 года с изображением города Владивостока была заменена рублевой монетой.
Наименьшая по номиналу и самая редкая в наши дни российская банкнота. Их выпуск прекращен, опять-таки из-за общего роста цен, еще в 2001 году. Однако формально пятерка с видами Новгорода Великого (на лицевой стороне — памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора, на оборотной — стена Новгородского кремля) из обращения не выведена и считается законным платежным средством. По данным ЦБ на 1 апреля, доля банкнот номиналом 5 руб. составляет менее 0,5% от всех находящихся в обращении бумажных денег, однако для расчетов пятерки практически не используются, осев у нумизматов и любителей сувениров.
Выпуск десяток с видами Красноярска (на лицевой стороне — мост через Енисей и часовня Параскевы Пятницы, на оборотной — плотина Красноярской ГЭС) был прекращен в 2010 году, так как бумажные деньги решили заменить не так быстро выходящими из строя монетами. Затем выпуск купюр возобновился, но сейчас доля десяток упала до 5% от всех банкнот в обращении. В кошельках россиян они практически не встречаются, хотя сама банкнота остается законным средством платежа.
В 2025 году ЦБ планирует выпустить в обращение новые бумажные десятки, посвященные Новосибирску.
Пятидесятирублевка внешне мало изменилась с 1998 года, когда была впервые выпущена в обращение. За эти годы были лишь усилены меры по защите купюры от подделки, в частности, в бумагу внедрены разноцветные защитные волокна и металлизированная защитная нить. Виды Петербурга с банкноты никуда не делись, на лицевой ее стороне по-прежнему изображена скульптура в основании Ростральной колонны на фоне Петропавловской крепости, а на оборотной — петербургская Биржа. Однако в 2025 году и эту купюру ЦБ планирует заменить новой: Петербург на лицевой стороне останется, а на оборотной должно появится изображение каких-то достопримечательностей Северо-Западного федерального округа.
По данным ЦБ, доля таких купюр в обращении составляет 9%.
Сторублевки с Большим театром были выпущены в 1998 году и с тех пор остаются одной из самых распространенных в России банкнот. В кошельках россиян чаще их встречаются только тысячерублевки и пятитысячные, доли которых в обращении, по данным ЦБ, составляют 21 и 35% соответственно против 16% у купюр с квадригой Аполлона. Выбор скульптуры на фронтоне Большого театра не раз критиковали, по мнению ревнителей морали, Аполлон непристойно обнажен, так что несовершеннолетним детям такие купюры давать в руки недопустимо. Однако на требования изменить дизайн сторублевки отвечали отказом.
По словам зампреда ЦБ Сергея Белова, заменять банкноты с Аполлоном новыми планируется по мере их естественного износа. «Если говорить, сколько это займет времени, то я думаю, что в течение ближайших десяти лет приблизительно это произойдет», — сказал Белов.
В 2013 году в России была впервые выпущена в обращение памятная банкнота — сторублевка, посвященная XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в Сочи. Первая в современной России вертикально ориентированная банкнота, на лицевой стороне которой был изображен сноубордист на фоне олимпийских объектов, была отпечатана тиражом 20 млн штук. В обращении она не встречается, хотя ее легко можно найти в сувенирных магазинах.
Вторая памятная сторублевка вновь тиражом 20 млн экземпляров была выпущена в 2015 году в честь присоединения к России Крыма и Севастополя. На лицевой стороне купюры изображен памятник затопленным в Севастопольской бухте кораблям, на оборотной — замок «Ласточкино гнездо» неподалеку от Ялты.
Третьей и последней пока памятной банкнотой стала выпущенная в 2018 году сторублевка, посвященная прошедшему в том году в России чемпионату мира по футболу. На лицевой стороне изображены мальчик с футбольным мячом в руке и прыгнувший за мячом вратарь. Эти банкноты также остались сувениром и в обращении не встречаются.
На новой сторублевой банкноте изображены символы Москвы — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, Останкинская башня, парк «Зарядье» и здание МГУ на Воробьевых горах. На оборотной стороне банкноты — Ржевский мемориал Советскому Cолдату.
Основной цвет банкноты остался прежним, но она отличается от предыдущей версии оттенком, крупными контрастными цифрами и надписями. Модернизированные банкноты будут лучше защищены от подделок и покрыты лаком для удлинения срока службы. Кроме того, на них будет размещен QR-код, ведущий на сайт ЦБ.
Банкноты достоинством 200 руб. с видами Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический) были выпущены в 2017 году. Тогда же Национальный банк Украины запретил всем украинским банкам и финансовым учреждениям принимать эти банкноты, в том числе для обмена.
В России такие купюры встречаются нечасто, по данным ЦБ, доля двухсоток составляет всего 2%. Тем не менее и они время от времени становятся мишенями фальшивомонетчиков. Впервые поддельные купюры достоинством 200 руб. были обнаружены в 2018 году.
Купюры достоинством 500 руб. остаются практически неизменными (за исключением усиления защитных мер) с 1998 года, когда с выпущенных в 1997 году банкнот с видами Архангельска и номиналом полмиллиона было списано по три нуля. В 2024 году ЦБ планирует заменить их новыми — с видами Пятигорска и Северо-Кавказского федерального округа.
Доля пятисотрублевок в обращении оценивается ЦБ в 7%.
Одна из самых востребованных россиянами банкнот, тысячерублевая — каждая пятая в обращении. Виды Ярославля (памятник Ярославу Мудрому и часовня Казанской Богоматери на фоне Ярославского кремля на лицевой стороне и церковь Иоанна Предтечи на оборотной) появились на деньгах в 2001 году.
Новый дизайн банкнот, представленный в 2023 году, предполагает, что на лицевой стороне каждой разместят виды «столицы» того или иного федерального округа, а на оборотных — изображения достопримечательностей из других крупных городов того же округа. Модернизированная тысячерублевая купюра, сохранила прежнюю цветовую палитру, но посвящена теперь не Ярославлю, а Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне банкноты изображена Никольская башня Нижегородского Кремля. На оборотной — музей истории государственности татарского народа и Татарстана в Казани и башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.
На лицевой стороне 2000-рублевой купюры изображен вантовый мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью города. Оборотная сторона посвящена космодрому Восточный. Еще на банкноте можно увидеть карту Дальнего Востока, в том числе изображение Сахалина. В 2018 году банкнота 2000 руб. проиграла борьбу за звание самой красивой купюры в мире швейцарской банкноте 10 франков. Доля таких купюр в обращении не превышает 5%, но заменять их новыми в ближайшее время не планируется.
Самая крупная и самая распространенная в России банкнота, ее доля, по данным ЦБ, составляет 35% от всех в обращении и более половины от их общего номинала. Впервые такие банкноты (на лицевой стороне — памятник Муравьеву-Амурскому в Хабаровске, а на оборотной — мост через Амур) появились в 2006 году.
Основным изображением на лицевой стороне банкноты образца 2023 года стала стела «Европа-Азия», расположенная на границе двух частей света близ Екатеринбурга. Здесь же можно увидеть и изображения многих известных зданий Екатеринбурга. Оборотная сторона посвящена Уральскому федеральному округу и на ней представлена скульптурная композиция «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде. «На втором плане — объекты, отображающие промышленный потенциал Урала», — описал купюру зампред ЦБ Сергей Белов. На банкнотах размещен QR-код, ведущий на страницу Банка России — там пользователь может узнать о защитных признаках денег.