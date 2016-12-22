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Банкнота в 2000 руб. проиграла борьбу за звание самой красивой купюры
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Банкнота в 2000 руб. проиграла борьбу за звание самой красивой купюры
Финансы, 14:43
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Банкнота в 2000 руб. проиграла борьбу за звание самой красивой купюры
Победителем ежегодно проводимого IBNS конкурса признана выпущенная в Швейцарии банкнота достоинством в 10 франков
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society, IBNS) подвело итоги голосования, по итогам которого самой красивой купюрой, выпущенной в мире в 2017 году, были признаны десять швейцарских франков.

Новая банкнота вышла в обращение в октябре 2017 года и стала третьей в девятой серии банкнот, вводимых Национальным банком Швейцарии. Ранее швейцарский ЦБ выпустил банкноты в 20 и 50 франков (последняя была признана IBNS самой красивой купюрой 2016 года).

Швейцария, 10 франков (Фото: The International Bank Note Society )

Как и остальные банкноты серии, десять франков образца 2017 года призваны отразить многогранность Швейцарии и в отличие от ранее выпущенных указывают на организаторские таланты жителей страны, в частности на умение грамотно использовать свое время. На лицевой стороне банкноты эту способность символизирует рука с управляющей временем дирижерской палочкой, а на оборотной — механизм швейцарских часов и Готардский железнодорожный тоннель, сокративший время трансальпийского путешествия из Швейцарии в Италию.

Джибути, 40 франков (Фото: The International Bank Note Society)

В сообщении IBNS подчеркивается, что борьба за звание самой красивой банкноты в этом году проходила в условиях небывало острой конкуренции и отрыв кандидата от Швейцарии от конкурентов по итогам голосования оказался как никогда мал. Главными конкурентами десяти франков в IBNS назвали выпущенную Королевским банком Шотландии (RBS) банкноту в десять шотландских фунтов с портретом жившей в XIX веке математика и астронома Мэри Сомервилль; напечатанную на Фиджи банкноту с необычным номиналом семь долларов, посвященную победе фиджийской сборной по регби-7 на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая принесла стране первую в ее истории олимпийскую медаль; а также новые банкноты в 100 норвежских крон, десять канадских долларов и 40 франков Джибути.

Канада, 10 долларов (Фото: The International Bank Note Society )

Среди претендентов была и российская банкнота достоинством в 2 тыс. руб. На ее лицевой стороне изображен вантовый мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью города. Оборотная сторона посвящена космодрому Восточный. Кроме того, на банкноте можно увидеть карту Дальнего Востока России, в том числе изображение Сахалина.

ЦБ выпустил видео про деньги с поющей Набиуллиной
Финансы

О выпуске в обращение банкнот номиналом 2 тыс. и 200 руб. (с видами Севастополя) глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила 12 октября 2017 года. Вскоре после этого в СМИ появились сообщения, что незнакомые с внешним видом новых банкноты торговцы в разных регионах страны отказываются их принимать. В декабре 2017 года ЦБ в целях популяризации новых купюр выпустил шуточный видеоролик под названием «Новые купюры 2000 и 200 руб. странно действуют на людей», одной из героинь которого стала сама Эльвира Набиуллина.

Попали на деньги: что изображено на новых российских рублях Еще 10 фото
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Автор: Евгений Калюков.
Теги: банкноты
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