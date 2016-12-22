ЦБ впервые обнаружил поддельные купюры в 200 руб.

Фальшивомонетчики стали в несколько раз чаще подделывать выпущенные в 2017 году купюры в 2 тыс. руб. Поддельные «двухсотки» в третьем квартале нашли впервые

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Фальшивомонетчики начали подделывать банкноты номиналом 200 руб., выпущенные в обращение в октябре 2017 года. Впервые такие подделки были выявлены во втором квартале 2018 года, следует из отчета ЦБ. За три месяца таких подделок было найдено всего три.

В то же время ЦБ отметил резкий рост числа подделок купюр достоинством 2 тыс. руб. Впервые о выявлении фальшивой банкноты такого номинала стало известно в феврале (тогда подделку нашли на одной из заправок Амурской области), однако в банковской системе фальшивые двухтысячерублевки впервые обнаружили во втором квартале. За апрель—июнь ЦБ насчитал 16 таких подделок, которые, по данным «Гознака», были изготовлены путем простой распечатки на принтере.

В июле—сентябре число фальшивых банкнот номиналом 2 тыс. руб. выросло почти в шесть раз, с 16 до 95. Одновременно выросло количество обнаруженных подделок других банкнот крупных номиналов — 5 тыс. руб. (на 791, с 6825 до 7616) и 1 тыс. руб. (на 87, с 2338 до 2425), а вот мелкие банкноты стали подделывать реже.

​Всего за третий квартал в банках было найдено 10 467 фальшивых банкнот и монет против 9415 в предыдущем квартале.

О выпуске в обращение первых банкнот номиналом 200 руб. (с видами Севастополя) и 2 тыс. руб. глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила 12 октября 2017 года. На лицевой стороне купюры достоинством 2 тыс. руб. изображен вантовый мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью города. Оборотная сторона посвящена космодрому Восточный. Кроме того, на банкноте можно увидеть карту Дальнего Востока России, в том числе изображение Сахалина. Банкноты достоинством 200 руб. украшены видами Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический).

В декабре ЦБ в целях популяризации новых купюр выпустил шуточный видеоролик под названием «Новые купюры 2000 и 200 рублей странно действуют на людей», одной из героинь которого стала сама Набиуллина.