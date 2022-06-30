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Финансы ,  
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ЦБ представил новую купюру номиналом ₽100

Регулятор представил новую банкноту спустя год после объявления о модернизации. На ней изображены Красная площадь, парк «Зарядье» и здание МГУ на Воробьевых горах

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Заместитель председателя Банка России Сергей Белов

Центробанк представил модернизированную купюру номиналом 100 руб., сообщает корреспондент РБК.

На новой банкноте изображены символы Москвы — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье», здание МГУ на Воробьевых горах. При этом с нее убрали квадригу Аполлона на здании Большого театра.

На оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал Советскому Cолдату.

Цвет банкноты остался прежним, но она отличается от предыдущей версии оттенком, крупными контрастными цифрами и надписями. Преобладающие цвета банкноты — оливковый, оранжевый.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Центробанк объявил о модернизации купюр в марте прошлого года. Тогда зампред регулятора Михаил Алексеев сообщил, что на них появятся виды городов, которые ранее не были представлены на наличных. ЦБ должен был обновить купюры по принципу «один номинал, один федеральный округ и расположенный в нем город». При этом предполагалось сменить изображения Красноярска — на Новосибирск, Архангельска — на Пятигорск, Ярославля — на Нижний Новгород и Хабаровска — на Екатеринбург.

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Эскиз 100-рублевой купюры Центробанк утвердил в октябре. Регулятор ожидал, что она появится в обороте к концу текущего года. При этом процесс перехода к использованию должен был занять несколько месяцев, говорил Алексеев. Он объяснял, что в это время банки перенастроят счетно-сортировальные машины и банкоматы.

Зампред Центробанка отмечал, что новые банкноты будут использоваться наравне со старыми, а значительную долю оборота займут только к 2026–2029 годам.

Уже в январе Алексеев сообщил, что регулятор может представить банкноту в ближайшие месяцы или недели.


 

Авторы
Теги
Жанна Антохина
купюра банкнота Центробанк обновление дизайн

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