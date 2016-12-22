Набиуллина объявила о поступлении в обращение банкнот в 200 и 2000 рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина презентовала новые банкноты. По ее словам, первые купюры поступили в обращение уже 12 октября

Эльвира Набиуллина (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

​В ходе телемоста с участием Набиуллиной и генерального директора Гознака Аркадия Трачука они представили новые банкноты в 200 и 2000 рублей, сообщает агентство ТАСС. Глава ЦБ при этом заверила, что первые купюры поступили в обращение уже сегодня, а массовый ввод банкнот запланирован на декабрь.

Набиуллина уточнила, что первые купюры направлены в Севастополь и на Дальний Восток: именно эти регионы на них изображены. Также банкноты появятся и в Москве.

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

«Я хотела бы обратить особое внимание на то, что банкноты будут вводиться поэтапно, поскольку банкноты разрабатываются в строгой секретности — это международная практика, именно так традиционно действует Банк России, и это необходимо для противодействия фальшивомонетчикам», — добавила глава ЦБ.

Набиуллина также отметила, что с сегодняшнего дня банкоматы и кассовое оборудование, которые до этого тестировались на образцах, будут настраиваться на использование живых новых банкнот.

Глава ЦБ заверила, что на инфляцию выпуск банкнот не повлияет. Она объяснила, что одновременно с вводом в обращение номиналов в 200 и 2000 рублей будет сокращаться количество купюр в 100 и 1000 рублей.

Регионы, которые должны были появиться на новых купюрах, были выбраны путем народного голосования в 2016 году. В результате на банкнотах появились символы Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический), а также Дальнего Востока (мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области).​

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Среди других популярных при народном голосовании регионов были Казань (Казанский кремль), Сочи («Роза Хутор», олимпийский стадион «Фишт»), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовёт!», Мамаев курган) .