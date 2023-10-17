Клишас назвал провокационным изображение храма без креста на купюрах
Изображение на новых купюрах номиналом ₽1000 храма без креста является неразумным и провокационным. Об этом заявил в телеграм-канале председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«Храм без креста напоминает нам о мрачном периоде богоборчества, и размещать подобное изображение на купюрах как минимум неразумно и даже провокационно. Очень надеюсь, что произошедшее больше не повторится», — написал он.
Сенатор подчеркнул, что по таким вопросам должно проходить общественное обсуждение с участием представителей конфессий, и поддержал главу Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойду.
Ранее Легойда призвал тщательнее подходить к отбору изображений на купюрах, чтобы не создавать напряжения там, где его не должно быть.
Накануне Банк России представил новые банкноты номиналом 1000 и 5000 руб., которые введены в обращение с 16 октября и постепенно заместят действующие купюры образца 1997 года.
Общественный резонанс вызвало изображение построенной в XVII веке Дворцовой церкви в Казанском кремле на купюре в 1000 руб. Сейчас в здании расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Здание не используется как храм.
Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что изображена не церковь, а музей. Он назвал формой кощунства изображения церковных построек без крестов, однако в случае с этой банкнотой «совершенно нет никакой проблемы».
Банкнота номиналом 1000 руб. посвящена Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне купюры изображен Нижний Новгород — Никольская башня Кремля, а также слияние Оки и Волги, центральный павильон Нижегородской ярмарки и стадион. На оборотной стороне — река Волга, Жигулевские горы, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.
Банкнота номиналом 5000 руб. посвящена Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне изображены стела Европа — Азия, купол цирка в Екатеринбурге, небоскреб «Высоцкий», памятники конструктивизма, дом Севастьянова. На оборотной стороне — композиция «Сказ об Урале», стела «66-я параллель» и объекты, отображающие промышленный потенциал Урала.