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Клишас назвал провокационным изображение храма без креста на купюрах

Клишас: изображение храма без креста на новых купюрах является провокационным
Храм без креста напоминает о мрачном периоде богоборчества в России и размещать подобное изображение на купюрах провокационно, заявил сенатор Клишас. На купюре номиналом ₽1000 появился музей, в здании которого ранее была церковь
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Изображение на новых купюрах номиналом ₽1000 храма без креста является неразумным и провокационным. Об этом заявил в телеграм-канале председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Храм без креста напоминает нам о мрачном периоде богоборчества, и размещать подобное изображение на купюрах как минимум неразумно и даже провокационно. Очень надеюсь, что произошедшее больше не повторится», — написал он.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сенатор подчеркнул, что по таким вопросам должно проходить общественное обсуждение с участием представителей конфессий, и поддержал главу Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойду.

Ранее Легойда призвал тщательнее подходить к отбору изображений на купюрах, чтобы не создавать напряжения там, где его не должно быть.

Накануне Банк России представил новые банкноты номиналом 1000 и 5000 руб., которые введены в обращение с 16 октября и постепенно заместят действующие купюры образца 1997 года.

Общественный резонанс вызвало изображение построенной в XVII веке Дворцовой церкви в Казанском кремле на купюре в 1000 руб. Сейчас в здании расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Здание не используется как храм.

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что изображена не церковь, а музей. Он назвал формой кощунства изображения церковных построек без крестов, однако в случае с этой банкнотой «совершенно нет никакой проблемы».

Банкнота номиналом 1000 руб. посвящена Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне купюры изображен Нижний Новгород — Никольская башня Кремля, а также слияние Оки и Волги, центральный павильон Нижегородской ярмарки и стадион. На оборотной стороне — река Волга, Жигулевские горы, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.

Банкнота номиналом 5000 руб. посвящена Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне изображены стела Европа — Азия, купол цирка в Екатеринбурге, небоскреб «Высоцкий», памятники конструктивизма, дом Севастьянова. На оборотной стороне — композиция «Сказ об Урале», стела «66-я параллель» и объекты, отображающие промышленный потенциал Урала.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Андрей Клишас Совфед храм купюра
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