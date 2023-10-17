Клишас назвал провокационным изображение храма без креста на купюрах

Храм без креста напоминает о мрачном периоде богоборчества в России и размещать подобное изображение на купюрах провокационно, заявил сенатор Клишас. На купюре номиналом ₽1000 появился музей, в здании которого ранее была церковь

Фото: Андрей Любимов / РБК

Изображение на новых купюрах номиналом ₽1000 храма без креста является неразумным и провокационным. Об этом заявил в телеграм-канале председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Храм без креста напоминает нам о мрачном периоде богоборчества, и размещать подобное изображение на купюрах как минимум неразумно и даже провокационно. Очень надеюсь, что произошедшее больше не повторится», — написал он.

Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

Сенатор подчеркнул, что по таким вопросам должно проходить общественное обсуждение с участием представителей конфессий, и поддержал главу Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойду.

Ранее Легойда призвал тщательнее подходить к отбору изображений на купюрах, чтобы не создавать напряжения там, где его не должно быть.

Накануне Банк России представил новые банкноты номиналом 1000 и 5000 руб., которые введены в обращение с 16 октября и постепенно заместят действующие купюры образца 1997 года.

Общественный резонанс вызвало изображение построенной в XVII веке Дворцовой церкви в Казанском кремле на купюре в 1000 руб. Сейчас в здании расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Здание не используется как храм.

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что изображена не церковь, а музей. Он назвал формой кощунства изображения церковных построек без крестов, однако в случае с этой банкнотой «совершенно нет никакой проблемы».