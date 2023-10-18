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ЦБ остановил выпуск новой купюры ₽1000 с куполом церкви без креста

ЦБ приостановил выпуск новой банкноты номиналом 1000 руб. после критики РПЦ
На новой купюре в 1000 руб. изображен храм без креста, поскольку здание используется как музей, а не церковь. Новый дизайн вызвал резонанс, в РПЦ призвали осторожнее подходить к выбору изображений на банкнотах

Банк России решил остановить выпуск обновленной банкноты в 1000 руб., ее дизайн будет доработан, сообщает регулятор.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ представил банкноту 16 октября. На ее оборотной стороне изображена построенная в XVII веке Дворцовая церковь в Казанском кремле. Сейчас в здании расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, на куполе церкви нет креста — его сняли в советское время, в здании работала столовая. Рядом изображена башня Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц.

Новый дизайн вызвал возмущение священника Павла Островского, по словам которого, большинство россиян, которые будут пользоваться банкнотой, «не знают историю Казанского кремля». «Для них просто будет храм без креста и минарет с полумесяцем», — написал он в Telegram. Священнослужитель предположил, что речь идет либо о промахе дизайнеров, «которые просто не подумали», либо о «сознательной провокации».

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что изображение церковных построек без крестов — форма кощунства, но в случае с новой банкнотой «нет никакой проблемы», так как изображенное на купюре здание — не церковь, это музей.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда призвал тщательнее подходить к подбору изображений на денежных купюрах, чтобы не создавать напряжения там, «где его вполне может не быть».

Легойду поддержал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, заявив, что по таким вопросам нужно проводить общественное обсуждение с участием представителей конфессий. Сенатор посчитал провокационным изображение храма без креста, так как оно «напоминает о мрачном периоде богоборчества».

На лицевой стороне 1000-рублевой банкноты, посвященной Приволжскому федеральному округу, изображен Нижний Новгород — Никольская башня Кремля, а также слияние Оки и Волги, центральный павильон Нижегородской ярмарки и стадион. Одновременно ЦБ представил новый дизайн купюры номиналом 5000 руб., где изображены достопримечательности Екатеринбурга.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Центробанк банкнота купюра храм РПЦ
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Клишас назвал провокационным изображение храма без креста на купюрах
Финансы
Легойда призвал тщательнее подходить к выбору изображений на банкнотах
Финансы
ЦБ показал новые купюры номиналом ₽1000 и ₽5000
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