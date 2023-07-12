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Как проходит саммит НАТО в Вильнюсе. Фоторепортаж

В Вильнюсе проходит двухдневный саммит НАТО. Одной из главных тем встречи стала Украина. Для страны не установили четких сроков вступления в альянс, как хотел Киев, но процедуру получения членства для республики значительно упростили. В столицу Литвы прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. Как проходит саммит НАТО — в фоторепортаже РБК
Слева направо: первая леди Украины Елена Зеленская, президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа на полях саммита НАТО. Зеленский прибыл в Вильнюс на польском президентском самолете. Хотя его участие анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг, украинская сторона заранее не подтверждала такие планы
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Слева направо: первая леди Украины Елена Зеленская, президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа на полях саммита НАТО.

Зеленский прибыл в Вильнюс на польском президентском самолете. Хотя его участие анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг, украинская сторона заранее не подтверждала такие планы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе

Билборд в Вильнюсе, надпись: &laquo;Украина заслуживает членства в НАТО сейчас&raquo;. Главным итогом первого дня саммита стала отмена для Украины обязательной процедуры выполнения Плана действий по членству в НАТО. Тем не менее так и не были названы сроки вступления страны в альянс, к чему призывали Зеленский и его команда. Подробнее читайте в материале РБК &laquo;Что в итоге Украина получила от вильнюсского саммита НАТО&raquo;. 11 июля, говоря о возможности ускоренного принятия Украины в НАТО, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что это &laquo;таит в себе очень большие опасности&raquo;
Фото: Omar Marques / Getty Images

Билборд в Вильнюсе, надпись: «Украина заслуживает членства в НАТО сейчас».

Главным итогом первого дня саммита стала отмена для Украины обязательной процедуры выполнения Плана действий по членству в НАТО. Тем не менее так и не были названы сроки вступления страны в альянс, к чему призывали Зеленский и его команда.

Подробнее читайте в материале РБК «Что в итоге Украина получила от вильнюсского саммита НАТО».

11 июля, говоря о возможности ускоренного принятия Украины в НАТО, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что это «таит в себе очень большие опасности»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Фото: Ludovic Marin / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Слева направо: президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Слева направо: президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Саммит лидеров стран НАТО открылся 11 июля. Кроме&nbsp;Украины на встрече альянса обсуждаются и другие страны. В коммюнике саммита говорилось о России: НАТО не стремится к конфликту и хочет поддерживать каналы связи с Москвой открытыми для предотвращения эскалации. В то&nbsp;же время альянс в очередной раз осудил проведение Россией военной операции и заявил о готовности продолжать поддерживать Украину. Было уделено внимание и КНР: по мнению альянса, китайские &laquo;амбиции и политика принуждения&raquo; бросают вызов интересам и ценностям НАТО
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Саммит лидеров стран НАТО открылся 11 июля. Кроме Украины на встрече альянса обсуждаются и другие страны. В коммюнике саммита говорилось о России: НАТО не стремится к конфликту и хочет поддерживать каналы связи с Москвой открытыми для предотвращения эскалации. В то же время альянс в очередной раз осудил проведение Россией военной операции и заявил о готовности продолжать поддерживать Украину. Было уделено внимание и КНР: по мнению альянса, китайские «амбиции и политика принуждения» бросают вызов интересам и ценностям НАТО

Слева направо: премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Слева направо: премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис

На первом плане слева направо: президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. На втором плане слева направо: президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Португалии Антониу Кошта, президент Румынии Клаус Йоханнис
Фото: Susan Walsh / Reuters

На первом плане слева направо: президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. На втором плане слева направо: президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Португалии Антониу Кошта, президент Румынии Клаус Йоханнис

Литовский военнослужащий рядом с автобусом, на котором написан призыв поставить Украине вооружения: &laquo;Пока вы ждете этот автобус, Украина ждет F-16&raquo;. На саммите подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов для истребителей F-16. В коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Литовский военнослужащий рядом с автобусом, на котором написан призыв поставить Украине вооружения: «Пока вы ждете этот автобус, Украина ждет F-16».

На саммите подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов для истребителей F-16. В коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания

На первом плане слева направо: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Еще одна длительная интрига в НАТО&nbsp;&mdash; позиция Турции по вопросу членства Швеции в альянсе. Швеция подала заявку в 2022 году вместе с Финляндией, но ее блокировала Турция. В итоге Финляндия была принята в НАТО в 2023 году отдельно. Незадолго до саммита Эрдоган заявил, что Анкара одобрит членство Швеции, если Турцию примут в ЕС. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился как можно скорее отправить протокол о присоединении Швеции к НАТО в парламент для ратификации
Фото: Kacper Pempel / Reuters

На первом плане слева направо: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Еще одна длительная интрига в НАТО — позиция Турции по вопросу членства Швеции в альянсе. Швеция подала заявку в 2022 году вместе с Финляндией, но ее блокировала Турция. В итоге Финляндия была принята в НАТО в 2023 году отдельно. Незадолго до саммита Эрдоган заявил, что Анкара одобрит членство Швеции, если Турцию примут в ЕС. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился как можно скорее отправить протокол о присоединении Швеции к НАТО в парламент для ратификации

Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден

На первом плане слева направо: премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Японии Фумио Кисида
Фото: Yves Herman / Reuters

На первом плане слева направо: премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Японии Фумио Кисида

Слева направо: премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Слева направо: премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Getty Images
Фото: Yves Herman / Getty Images
«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

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