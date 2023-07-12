Как проходит саммит НАТО в Вильнюсе. Фоторепортаж

Билборд в Вильнюсе, надпись: «Украина заслуживает членства в НАТО сейчас».

Главным итогом первого дня саммита стала отмена для Украины обязательной процедуры выполнения Плана действий по членству в НАТО. Тем не менее так и не были названы сроки вступления страны в альянс, к чему призывали Зеленский и его команда.

Подробнее читайте в материале РБК «Что в итоге Украина получила от вильнюсского саммита НАТО».

11 июля, говоря о возможности ускоренного принятия Украины в НАТО, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что это «таит в себе очень большие опасности»