Как проходит саммит НАТО в Вильнюсе. Фоторепортаж
В Вильнюсе проходит двухдневный саммит НАТО. Одной из главных тем встречи стала Украина. Для страны не установили четких сроков вступления в альянс, как хотел Киев, но процедуру получения членства для республики значительно упростили. В столицу Литвы прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. Как проходит саммит НАТО — в фоторепортаже РБК
Слева направо: первая леди Украины Елена Зеленская, президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа на полях саммита НАТО.
Зеленский прибыл в Вильнюс на польском президентском самолете. Хотя его участие анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг, украинская сторона заранее не подтверждала такие планы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе
Билборд в Вильнюсе, надпись: «Украина заслуживает членства в НАТО сейчас».
Главным итогом первого дня саммита стала отмена для Украины обязательной процедуры выполнения Плана действий по членству в НАТО. Тем не менее так и не были названы сроки вступления страны в альянс, к чему призывали Зеленский и его команда.
Подробнее читайте в материале РБК «Что в итоге Украина получила от вильнюсского саммита НАТО».
11 июля, говоря о возможности ускоренного принятия Украины в НАТО, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что это «таит в себе очень большие опасности»
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Слева направо: президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Саммит лидеров стран НАТО открылся 11 июля. Кроме Украины на встрече альянса обсуждаются и другие страны. В коммюнике саммита говорилось о России: НАТО не стремится к конфликту и хочет поддерживать каналы связи с Москвой открытыми для предотвращения эскалации. В то же время альянс в очередной раз осудил проведение Россией военной операции и заявил о готовности продолжать поддерживать Украину. Было уделено внимание и КНР: по мнению альянса, китайские «амбиции и политика принуждения» бросают вызов интересам и ценностям НАТО
Слева направо: премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
На первом плане слева направо: президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. На втором плане слева направо: президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Португалии Антониу Кошта, президент Румынии Клаус Йоханнис
Литовский военнослужащий рядом с автобусом, на котором написан призыв поставить Украине вооружения: «Пока вы ждете этот автобус, Украина ждет F-16».
На саммите подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов для истребителей F-16. В коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания
На первом плане слева направо: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Еще одна длительная интрига в НАТО — позиция Турции по вопросу членства Швеции в альянсе. Швеция подала заявку в 2022 году вместе с Финляндией, но ее блокировала Турция. В итоге Финляндия была принята в НАТО в 2023 году отдельно. Незадолго до саммита Эрдоган заявил, что Анкара одобрит членство Швеции, если Турцию примут в ЕС. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился как можно скорее отправить протокол о присоединении Швеции к НАТО в парламент для ратификации
Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден
На первом плане слева направо: премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Японии Фумио Кисида
Слева направо: премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
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