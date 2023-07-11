В НАТО раскрыли, к чему готовы в отношениях с Россией

НАТО не является врагом России и готов держать каналы связи открытыми, говорится коммюнике по итогам саммита альянса в Вильнюсе. В то же время в альянсе обвинили Москву в «агрессии» на Украине и «военной интеграции» с Белоруссией

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НАТО не стремится к конфликту с Россией и хочет поддерживать каналы связи с Москвой открытыми для предотвращения возможной эскалации, однако партнером Россию больше считать не может, говорится в коммюнике альянса по итогам саммита в Вильнюсе.

«Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе и в отношениях между НАТО и Россией. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. <...> Мы по-прежнему готовы поддерживать открытые каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности», — говорится в заявлении.

В то же время в альянсе в очередной раз осудили проводимую Россией военную операцию на Украине и заявили о готовности продолжать поддержку Киева. «Мы призываем все страны не оказывать никакого содействия российской агрессии и осуждаем всех, кто активно способствует войне России», — подчеркнули в НАТО.

Также в военном блоке осудили выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), обвинили Москву в наращивании сил на границах со странами НАТО и в углублении «военной интеграции» с Белоруссией. Всего Россия упоминается в коммюнике 65 раз.

Украина не входит в НАТО, хотя стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. Россия за несколько месяцев до начала военной операции потребовала, чтобы Киев отказался от намерения присоединиться к блоку. После начала военных действий на Украине допускали, что согласятся на нейтральный статус, однако позднее снова стали звучать заявления о необходимости ее членства.

На саммите в Вильнюсе страны-члены НАТО согласовали пакет из трех элементов, «приближающих Украину к НАТО». В частности, альянс поможет Украине с перевооружением и восстановлением сектора безопасности. Также союзники договорились о создании нового Совета Украина-НАТО, первое заседание которого состоится в среду в Вильнюсе с участием президента Владимира Зеленского.

Российская сторона не раз заявляла, что на Украине России противостоит весь блок НАТО. В частности, в начале августа с таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.

Альянс незадолго до начала спецоперации принял новую Стратегическую концепцию, в которой назвал Москву прямой угрозой для безопасности блока. В то же время, по словам министра обороны США Ллойда Остина, НАТО не ищет конфронтации с Россией, но будет следовать принципу, что «нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех».