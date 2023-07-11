В НАТО раскрыли, к чему готовы в отношениях с Россией
НАТО не стремится к конфликту с Россией и хочет поддерживать каналы связи с Москвой открытыми для предотвращения возможной эскалации, однако партнером Россию больше считать не может, говорится в коммюнике альянса по итогам саммита в Вильнюсе.
«Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе и в отношениях между НАТО и Россией. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. <...> Мы по-прежнему готовы поддерживать открытые каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности», — говорится в заявлении.
В то же время в альянсе в очередной раз осудили проводимую Россией военную операцию на Украине и заявили о готовности продолжать поддержку Киева. «Мы призываем все страны не оказывать никакого содействия российской агрессии и осуждаем всех, кто активно способствует войне России», — подчеркнули в НАТО.
Также в военном блоке осудили выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), обвинили Москву в наращивании сил на границах со странами НАТО и в углублении «военной интеграции» с Белоруссией. Всего Россия упоминается в коммюнике 65 раз.
Украина не входит в НАТО, хотя стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. Россия за несколько месяцев до начала военной операции потребовала, чтобы Киев отказался от намерения присоединиться к блоку. После начала военных действий на Украине допускали, что согласятся на нейтральный статус, однако позднее снова стали звучать заявления о необходимости ее членства.
На саммите в Вильнюсе страны-члены НАТО согласовали пакет из трех элементов, «приближающих Украину к НАТО». В частности, альянс поможет Украине с перевооружением и восстановлением сектора безопасности. Также союзники договорились о создании нового Совета Украина-НАТО, первое заседание которого состоится в среду в Вильнюсе с участием президента Владимира Зеленского.
Российская сторона не раз заявляла, что на Украине России противостоит весь блок НАТО. В частности, в начале августа с таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.
Альянс незадолго до начала спецоперации принял новую Стратегическую концепцию, в которой назвал Москву прямой угрозой для безопасности блока. В то же время, по словам министра обороны США Ллойда Остина, НАТО не ищет конфронтации с Россией, но будет следовать принципу, что «нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех».
Статья 5 Вашингтонского договора посвящена принципу коллективной обороны НАТО. Нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир