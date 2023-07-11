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Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО

Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО. Об этом сообщает LRT.

Зеленский, как уточняет канал, летел на польском президентском самолете. Борт вылетел в Литву из города Жешув на юго-востоке Польши.

Самолет сел в аэропорту Вильнюса около 16:00 по местному времени (совпадает с московским). Затем Зеленский покинул аэропорт через VIP-терминал: он сел в кортеж, который направился к Лукишской площади в центре Вильнюса. Вместе с Зеленским в Вильнюс прибыл глава Минобороны страны Алексей Резников.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил журналистам, что на площади должны поднять флаг Украины, передает «Суспiльне».

Участие Зеленского в саммите ранее анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Украинская сторона официально не подтверждала, что президент посетит мероприятие.

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Зеленский в рамках саммита должен принять участие в первом заседании Совета Украина — НАТО и встретиться с лидерами стран альянса. Как сообщает CNN, украинский президент также намерен провести переговоры с президентом США Джо Байденом. О том, что встреча двух президентов может состояться на полях саммита 12 июля, сообщала Politico со ссылкой на источники.

На саммите, говорил Столтенберг, будет обсуждаться в том числе путь Украины к членству в НАТО. Генсек заявлял, что на саммите члены альянса примут решение, которое сблизит НАТО с Украиной. Он уточнял, что речь идет не только о многолетнем пакете помощи Киеву, но и об углублении политического сотрудничества сторон за счет такой долгосрочной поддержки Украины.

При этом Столтенберг полагает, что обсуждать членство Украины в альянсе можно только в случае победы Киева в конфликте с Россией. США исключают возможность принятия Украины в НАТО до его завершения. Президент Джо Байден говорил, что хотел бы избежать ситуации, при которой весь альянс «находился бы в состоянии войны» с Москвой. Страны Балтии, напротив, высказывались за скорейшее присоединение Украины к альянсу.

Если Украина не получит приглашения стать членом блока на саммите, своей основной целью она будет считать получение гарантий безопасности от Запада, говорила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Готовность предоставить их выражал Байден.

Москва не раз требовала от НАТО отказа от расширения на восток, в том числе за счет Украины. В Кремле заявляли, что недопущение Украины в НАТО остается одной из целей спецоперации.

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Владимир Зеленский Вильнюс Литва саммит НАТО Украина
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политик, президент Украины

25 января 1978 года
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