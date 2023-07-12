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Китай выступил против экспансии НАТО на востоке

Китай пообещал противостоять наносящим ущерб действиям НАТО и его экспансии на восток
НАТО заявило о вызовах своим ценностям из-за политики и амбиций Китая. Тот ответил, что будет защищать свои интересы и суверенитет и выступает против экспансии альянса в Азию
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Китай в ответ на утверждение НАТО, что Пекин бросает вызовы альянсу, заявил о намерении отстаивать свои интересы в азиатском регионе, говорится в заявлении дипмиссии КНР при Евросоюзе.

«Мы открыто заявляем НАТО, что Китай будет твердо защищать свои суверенитет, безопасность и интересы развития, мы также решительно выступаем против экспансии НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор», — указали в диппредставительстве.

Там также выразили беспокойство из-за действий блока «в контексте нынешней ухудшающейся ситуации в области международной безопасности». По мнению китайской стороны, НАТО «не задумывается о своей собственной ответственности», усиливает конфронтацию и напряженность заявлениями в области ядерной энергетики.

НАТО в своем коммюнике, выпущенном во время саммита в Вильнюсе 11 июля, заявило, что китайские «амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям».

«Злонамеренные гибридные и кибероперации КНР, ее конфронтационная риторика и дезинформация нацелены на союзников и наносят ущерб безопасности альянса», — подчеркнули в блоке. Там также раскритиковали сотрудничество России и Китая и призвали Пекин осудить российскую спецоперацию на Украине. В альянсе отметили, что открыты к взаимодействию с КНР, но будут защищать свои интересы.

Большее внимание в коммюнике было уделено России. Ее призвали прекратить боевые действия на Украине и отметили нарастание угроз со стороны Москвы близ границ НАТО, в том числе в контексте военного сотрудничества с Белоруссией, а также ядерного потенциала.

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«НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. В свете ее враждебной политики и действий мы не можем считать Россию нашим партнером», — заключили в альянсе, но добавили, что готовы поддерживать каналы связи с Москвой.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что саммит НАТО показал нацеленность альянса на сосредоточение войск у границ России и подтвердил антироссийскую направленность блока.

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