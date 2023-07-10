Столтенберг сообщил о согласии Эрдогана на членство Швеции в НАТО

Долгое противодействие Турции приему Швеции в НАТО закончилось: после переговоров со шведским премьером Эрдоган согласился начать процедуру. При этом Швеция обязалась содействовать вступлению Турции в Евросоюз

Йенс Столтенберг (Фото: Zach Gibson / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Эрдоган согласился как можно скорее отправить в парламент страны для ратификации протокол о присоединении Швеции к НАТО. Об этом в своем Twitter сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Президент Эрдоган согласился в кратчайшие сроки передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и обеспечить его ратификацию», — написал Столтенберг.

По его словам, это историческое событие, которое сделает сильнее «всех союзников по НАТО».

Заявление Столтенберга прозвучало после переговоров Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном при участии самого генсека НАТО и главы Евросовета Шарля Мишеля перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

В пресс-релизе, опубликованном по итогам переговоров на сайте НАТО, говорится, что Швеция уже сделала много шагов, закрепленных в Трехстороннем меморандуме 2022 года: внесла необходимые поправки в Конституцию, изменила свои законы, значительно расширила сотрудничество в борьбе с РПК [Рабочая партия Курдистана, турецкие власти считают ее террористической организацией — примечание РБК] и возобновила экспорт оружия в Турцию.

Кроме того, Швеция обязалась представить дорожную карту «в качестве основы своей продолжающейся борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях, которая направлена на полное выполнение всех элементов Трехстороннего меморандума». При этом Столтенберг подтвердил, что впервые в НАТО будет учреждена должность специального координатора по борьбе с терроризмом.

Также Швеция обязалась поддерживать усилия «по активизации процесса вступления Турции в Евросоюз, включая модернизацию Таможенного союза ЕС — Турция и либерализацию визового режима».

Швеция вместе с Финляндией подали в мае 2022 года заявку на вступление в НАТО, однако власти Турции предупредили, что не поддержат это стремление из-за их «пособничества терроризму». Для присоединения к альянсу необходимо одобрение всех членов НАТО. В итоге Финляндия была принята в НАТО отдельно.

Перед переговорами 10 июля Эрдоган заявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО, если Турцию примут в Европейский союз.

«Я обращаюсь отсюда к этим странам, которые заставляют Турцию ждать у дверей Европейского союза более 50 лет. Сначала откройте путь для Турции в Евросоюз, а затем мы откроем путь [в НАТО] для Швеции, как мы это сделали для Финляндии», — сказал Эрдоган во время пресс-конференции перед вылетом в Вильнюс. По его словам, этот призыв он готов повторить и во время встречи с лидерами Североатлантического альянса в Литве.