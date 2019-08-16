WSJ узнала об идее Трампа купить Гренландию

Американский президент интересовался у своих советников и адвокатов о возможности приобретения Штатами этого крупнейшего в мире острова, входящего в состав Дании. В сентябре Трамп собирается посетить Копенгаген, узнала WSJ

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Президент США Дональда Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

В частности, как уточняют собеседники, американский лидер спрашивал у своих советников во время встреч, обедов и просто в мимолетных беседах, могут ли США купить Гренландию, и с интересом выслушивал, как те обсуждают ее богатые ресурсы и геополитическое значение острова. Трамп также просил адвоката в Белом доме изучить эту идею, добавляют собеседники.

Часть советников президента поддержали президента в его идее приобрести остров, другие сочли ее мимолетным увлечением, которое никогда не будет реализовано, уточняют источники издания.

По данным издания, в начале сентября Трамп совершит свой первый визит в Данию, хотя поездка не связана с идее возможной покупки Гренландии, уверяют собеседники WSJ.

Белый дом и Госдепартамент США не ответили на запрос о комментариях. Представители Королевского дома Дании и посольства Дании в Вашингтоне также оперативно не ответили на запрос издания. Так же поступили представители премьера Гренландии и представительства Гренландии в Вашингтоне.