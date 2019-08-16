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Alibaba $216 (+27,13%) прогноз Jefferies к 05.08.20
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Политика ,  
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Власти Гренландии ответили «мы не продаемся» на данные об идее Трампа
Формально главой Гренландии является датская королева. Президент США, писала ранее WSJ, обсуждал идею купить эту территорию. В Гренландии сообщение газеты встретили критикой
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

«Гренландия не продается, но Гренландия готова к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США», — сообщили РБК в пресс-службе правительства Гренландии в ответ на просьбу прокомментировать сообщение издания The Wall Street Journal, что президент США Дональд Трамп изъявил желание купить остров у Дании.

Министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер заявила в интервью агентству Reuters, что власти Гренландии не согласны с такой постановкой вопроса.

Раскритиковала идею покупки и депутат местного парламента Айя Хемниц Ларсен, которая представляет партию, выступающую за предоставление Гренландии независимости от Дании. По ее словам, «Гренландия не является товаром, и Дания не может продать ее», сообщает гренландское издание Sermitsiaq.

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Как отметила Ларсен, сторонники независимости в будущем рассчитывают больше ориентироваться на страны Северной Европы, а не на США. По ее словам, в будущем Гренландия рассчитывает сохранить такие достижения как бесплатное образование и медицину. «У меня есть определенные опасения насчет того, какое общество мы получим, если Гренландия станет американской», — добавила политик.

Материал в WSJ появился за неделю до запланированного визита Трампа в Копенгаген. Издание утверждало, что американский президент обсуждал покупку Гренландии со своими советниками и адвокатами. При этом WSJ указывала, что идея Трампа не получила единогласной поддержки в Белом доме.

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В настоящее время Гренландия обладает широкой автономией, однако главой государства формально является датская королева, а в качестве национальной валюты используется датская крона. При этом Гренландия, население которой составляет 55 тыс. человек, в отличие от Дании не входит в ЕС.

Авторы: Артем Филипенок, Екатерина Костина
Теги: Гренландия, Дональд Трамп, Дания
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