Датский премьер назвала абсурдной идею Трампа о покупке Гренландии

Идея президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию абсурдна, эта страна не продается. Об этом в беседе с изданием DR заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен.

«Это абсурдная дискуссия, и Ким Кильсен (премьер-министр Гренландии — РБК.), конечно, дал понять, что Гренландия не продается, поэтому обсуждение прекращается», — сказала премьер-министр.

Как пишет газета Sermitsiaq, Фредериксен надеется, что Трамп не имел в виду ничего серьезного. Кроме того, передает DR, по словам премьер-министра Дании, есть много других тем, которые они (вместе с Кильсеном) бы хотели обсудить с Трампом, в частности сотрудничество с США в Арктике.

WSJ сообщила 16 августа, что американский президент интересовался у своих советников и адвокатов о возможности США купить Гренландию, которая входит в состав Дании.В пресс-службе правительства Гренландии РБК сказали, что остров не продается, однако власти «готовы к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США».