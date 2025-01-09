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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Советник Трампа попросил Гренландию для США из-за 60 ледоколов у России

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Помимо природных ресурсов Гренландия важна для глобального соперничества в Арктике, рассказал советник Трампа. По данным Reuters, сам политик мечтает о расширении влияния на западной части Земли и политическом наследии
Майк Уолц
Майк Уолц (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

США заинтересованы в Гренландии ради национальной безопасности и для противостояния России, заявил советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц в интервью Fox News.

«Есть Россия, которая пытается стать королем Арктики, более чем с 60 ледоколами, часть из которых атомные. У нас их два, и один только что загорелся, — сказал Уолц. — Речь идет о том, что по мере отступления полярных ледяных шапок китайцы теперь строят ледоколы и продвигаются туда».

Он также напомнил о гренландских запасах нефти, газа и минеральных ресурсов.

В США остался один действующий ледокол — тяжелый Polar Star. На втором ледоколе, Polar Sea, в 2010 году произошел сбой двигателя, с тех пор он не используется. Суда Polar Star и Polar Sea были введены в эксплуатацию в 1976 и 1977 годах и были рассчитаны на 30-летнее использование, к нынешнему дню их срок службы истек.

Третий, средний Healy, начали использовать в 1999 году. Прошлым летом на нем произошел пожар, в результате которого он отказался от исследовательской миссии и вернулся на ремонт.

Правительство США приняло план Polar Security Cutter (PSC) по строительству флота из нескольких новых ледоколов. Первое судно в рамках этой инициативы должно было быть спущено на воду в 2024 году, но сроки неоднократно переносились. Новейший ледокол будет получен не ранее чем в 2029 году.

Стремление Трампа связано с желанием расширить влияние США в Западном полушарии и закрепить свое политическое наследие как президента, расширившего территорию страны, рассказали Reuters три источника, знакомые с размышлениями республиканца. «Почти за 70 лет мы не добавили ни одного объекта недвижимости в наш портфель [активов]. Он много говорит об этом», — пояснил один из собеседников агентства, намекая на девелоперский бизнес Трампа.

В последний раз количество американских штатов увеличилось в 1959 году при президенте Дуайте Эйзенхауэре, 49-м и 50-м штатами стали Аляска и Гавайи. Аляска была куплена, а Гавайи аннексированы еще в XIX веке, но до тех пор оставались территориями и не считались штатами.

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Трамп ранее заявил, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Он не стал гарантировать неприменение силовых методов для присоединения Гренландии. По сведениям New York Post и CNN, республиканец настроен очень серьезно.

В Гренландии отказались переходить под юрисдикцию США. «Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — сказал премьер Муте Эгеде.

Гренландия обладает широкой автономией, формально главой государства является датская королева, а в качестве национальной валюты используется датская крона. При этом остров не входит в ЕС в отличие от Дании. Более 80% Гренландии покрыто льдом, на острове живут около 60 тыс. человек.

США уже пытались купить Гренландию: в 1946 году президент Гарри Труман предлагал Дании за остров $100 млн. Американские власти прежде не раз расширяли территорию, покупая землю у других стран. В XIX веке таким образом США получили у Франции «территорию Луизиана», фактически удвоив американскую территорию, затем Флориду у Испании, южные территории у Мексики, Аляску у Российской империи.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США ледокол Гренландия
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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