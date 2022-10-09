Как мобилизованных провожают в воинские части. Фоторепортаж
Екатеринбург, 27 сентября.
В Свердловской области приостановили военный призыв по частичной мобилизации, сообщило местное издание E1.ru 4 октября. В нескольких военкоматах Екатеринбурга заявили, что это произошло, потому что военные части переполнены. При этом в военкомате еще остались повестки, которые пока не успели раздать. Двумя днями позже, 6 октября, стало известно, что пока никого на учения никого не забирают, но на повестках ставят пометки «до особого распоряжения». В Свердловском областном военкомате изданию E1.ru заявили, что отправка мобилизованных идет по плану
Церемония отправки мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил 4 октября, что в рамках частичной мобилизации призваны более 200 тыс. человек, всего власти планируют мобилизовать 300 тыс. человек.
25 сентября губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что мобилизационные мероприятия в регионе завершатся до конца дня. Спустя сутки губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что план, поставленный по частичной мобилизации, в городе практически выполнен. Он также отметил, что в регионе разбирают отдельные случаи со здоровьем призванных
Кинешма, Ивановская область, 24 сентября.
28 сентября врио военного комиссара Ивановской области Николай Русаков отчитался о завершении первого этапа частичной мобилизации в регионе. По данным облвоенкомата, среди мобилизованных нет граждан, не проходивших военную службу. О том, что призыву подлежат прежде всего те, кто проходил службу, президент Владимир Путин заявил, объявляя о частичной мобилизации 21 сентября.
29 сентября Владимир Путин признал, что на практике при мобилизации были допущены ошибки, и потребовал с ними разобраться. Он заявил, что в ходе мобилизационных мероприятий от граждан поступает много информации об организации призыва, качестве снабжения, бытовых условиях и других вопросах. Президент подчеркнул: «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь — по тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка»
Красноярск, 26 сентября.
О проблемах при мобилизации сообщали также главы регионов и другие политики. Губернатор Курской области Роман Старовойт писал в своем телеграм-канале: «Посетил все воинские части, где сейчас наши мобилизованные. Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки»
Челябинск, 28 сентября.
Глава комитета Госдумы по оборонной политике, генерал-полковник Андрей Картаполов выступил с критикой военной подготовки мобилизованных: «Мне приходят сообщения из всех субъектов, где их [мобилизованных] готовят. Где-то лучше. Где-то не всегда накормят и положат спать. Но самое плохое — они там не занимаются тем, чем должны. А время идет»
Москва, 25 сентября.
В сентябре вступили в силу новые законы и правила, которые регулируют правовые вопросы в отношении мобилизованных. С первого дня мобилизации призванных из запаса на СВО освободили от оплаты услуг при обращении к нотариусам. Днем позднее правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест за мобилизованными. 24 сентября президент подписал указ об отсрочке для студентов и аспирантов. В конце сентября стало известно, что семьям мобилизованных граждан не будут начислять пени за долги по ЖКУ и взносам за капитальный ремонт, а самим мобилизованным предоставят кредитные каникулы и не будут взыскивать долги
Молодожены возле Читинского городского загса, 29 сентября.
На фоне проведения частичной мобилизации в регионах России увеличилось количество пар, которые желают вступить в брак. С конца сентября наблюдался аномальный рост количества заключенных браков: например, в Перми женились в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, а в Самарской области — в 1,3 раза. Семейный кодекс разрешает заключить брак в день подачи заявления при наличии «особых обстоятельств». С 21 сентября по 4 октября в Свердловской области 40% от всех зарегистрированных браков были заключены по ускоренной процедуре
Приморский край, 26 сентября.
Заместитель городского военного комиссара Санкт-Петербурга Ильфат Абзалов заявил, что при мобилизации не предусмотрена медицинская комиссия, проводится только медицинский осмотр. На сайте «Объясняем.рф», запущенном правительством, указано, что если мобилизуемый жалуется на здоровье, мобилизационная комиссия вправе направить его на дополнительное обследование в медучреждение. Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что прохождение медкомиссии при призыве, в том числе в ходе частичной мобилизации, является обязательным
Волгоградская область, 29 сентября.
Глава региона Андрей Бочаров 4 октября сообщил о выполнении задач первого этапа формирования мобресурса. На сайте «Объясняем.рф» опубликован ответ на вопрос «Могут ли призвать по мобилизации после доклада главы региона о завершении мобилизации?» Портал поясняет, что мобилизация завершается по решению президента
25 сентября, г. Светлоград, Ставропольский край.
Перед отправкой мобилизованных из Светлограда Ставропольского края в военкомате отслужили молебен, а резервистам раздали нательные крестики и иконки Спасителя с текстом псалма 90. Как сообщила местная администрация, на выезде из города по обеим сторонам дороги стояли машины и люди с флагами. Колонна проехала под сигналы автомобилей.
Глава Иволгинского района Бурятии Николай Емонаков, провожая мобилизованных жителей региона, вручил им буддийские обереги и символы. Он объяснил: «Мы передали нашим воинам хадаки и обереги Дугаржама. В них вложены мантры — выдержки из книги Дугар. Всю ночь ламы молились, освящали их, чтобы они защищали и оберегали бойцов»
Новосибирск, 26 сентября.
Глава региона Андрей Травников сообщил о завершении первого этапа мобилизации 3 октября. Он отметил, что дальше несколько недель будет идти формирование личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище
Мурманск, 24 сентября.
3 октября губернатор региона Андрей Чибис заявил, что область в установленные сроки отправила 400 мобилизованных на подготовку в Санкт-Петербург. Всего, по его словам, регион на первом этапе должен призвать тысячу человек
Химки, Московская область, 24 сентября.
По словам главы Подмосковья Андрея Воробьева, в регионе набирается большое количество добровольцев
Свердловская область, 28 сентября.
3 октября стало известно о гибели двух мобилизованных в Свердловской области. Один умер от сердечного приступа, у него была диагностирована эпилепсия, второй совершил суицид. Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о необходимости проверить условия мобилизации на фоне этих сообщений. По ее словам, есть основания обратиться в военную прокуратуру и органы следствия. Погибшие были мобилизованы из других регионов
Тара, Омская область, 26 сентября.
4 октября губернатор Александр Бурков заявил, что область почти выполнила план по призыву. Регион также принимает мобилизованных из разных регионов Сибирского и Уральского федеральных округов.