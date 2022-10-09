Как мобилизованных провожают в воинские части. Фоторепортаж

Церемония отправки мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил 4 октября, что в рамках частичной мобилизации призваны более 200 тыс. человек, всего власти планируют мобилизовать 300 тыс. человек.

25 сентября губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил в своем телеграм-канале, что мобилизационные мероприятия в регионе завершатся до конца дня. Спустя сутки губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что план, поставленный по частичной мобилизации, в городе практически выполнен. Он также отметил, что в регионе разбирают отдельные случаи со здоровьем призванных