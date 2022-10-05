Омбудсмен призвала проверить смерть двух мобилизованных на Урале

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Необходимо обратиться в военную прокуратуру и следственные органы для проверки условий мобилизации из-за гибели двух мужчин в Еланском гарнизоне в Свердловской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

О смерти двоих мобилизованных в Свердловской области стало известно 3 октября. У одного была диагностирована эпилепсия, он умер от сердечного приступа. Второй мобилизованный совершил самоубийство. Еще один мобилизованный умер от цирроза печени после возвращения домой. При этом уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что ей известно только о двух смертях. Она добавила, что смерть не была связана с условиями в гарнизоне.

Погибшие были мобилизованы из соседних регионов, в частности Курганской области.

«Уполномоченный по правам человека не имеет права вмешиваться в следствие и судебный процесс. Ко мне жалоб на этот счет не поступало. <...> Но ту информацию, что я изучаю из ваших источников, я считаю, что есть основания обратиться к военному прокурору с просьбой проверить ситуацию с условиями мобилизации <...> и в следственные органы, чтобы правильно была дана процессуальная оценка этим событиям», — сказала Москалькова.

При этом Мерзлякова после получения информации об инциденте обратилась в военную прокуратуру и военно-следственное управление. «Проверку следствие проводит», — сказала Мерзлякова, ее слова приводил ТАСС.