Глава комитета Думы предложил «перестать врать» о ситуации в Донбассе

Граждане получают информацию о военной операции «откуда угодно, но не от Минобороны», считает глава комитета Думы по обороне. По мнению генерал-полковника Картаполова, надо «перестать врать», чтобы не потерять доверие населения

Андрей Картаполов (Фото: Совет Федерации РФ)

Нужно перестать врать о военной операции, считает глава комитета Госдумы по оборонной политике, генерал-полковник Андрей Картаполов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили <...>. Но как-то не доходит до отдельных руководителей», — сказал он.

Картаполов рассказал, что накануне читал сводки Совинформбюро за 1941 год, когда немцы прорывались к Москве. Из этих сообщений люди понимали, что им угрожает опасность, — «знали, что враг на нашей земле», отметил генерал-полковник.

«Сейчас тоже враг на нашей земле. И речь даже не о вновь приобретенных территориях. У нас практически все приграничные села Белгородской области разрушены. У нас город Валуйки — город-крепость, между прочим — находится под постоянным огневым воздействием. Мы узнаем об этом от кого угодно — от губернаторов, от владельцев телеграм-каналов, от военкоров. А больше ни от кого», — заявил Картаполов.

Он добавил, что сводки Минобороны не меняются. «Уничтожили десятки снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов... И все. Ну, а народ-то знает... У нас народ не глупый. Он видит, что его не воспринимают, он видит, что ему не хотят говорить ни всю правду, ни даже ее часть. Это может привести к потере кредита доверия», — предупреждает глава думского комитета по обороне.

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«Что касается мобилизации, здесь абсолютно такая же картина. Мне приходят сообщения из всех субъектов, где их [мобилизованных] готовят. Где-то лучше. Где-то не всегда накормят и положат спать. Но самое плохое — они там не занимаются тем, чем должны. А время идет», — подчеркнул Картаполов.

По его словам, у каждой военной части есть документ, где прописана процедура боевого слаживания новых полков и частей. «Там четко написано, сколько отводится на стрельбы, на индивидуальную подготовку. Это нам показывают по телевизору. Но суть боевого слаживания состоит не в этом. Учатся военные разных специальностей взаимодействовать друг с другом — мотострелки, артиллерия, связь <...>. И у меня, как у человека военного, эти вопросы множатся. Почему люди не занимаются тем, чем должны заниматься?» — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны.

Сегодня же президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны «своевременно не внесло изменения в нормативно-правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию».

С момента начала военной операции России на Украине Минобороны ежедневно докладывает о ситуации на фронте, с брифингами выступает руководитель департамента массовых коммуникаций ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Об обстрелах города Валуйки Белгородской области ведомство не сообщало. В середине сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город подвергся обстрелу со стороны Украины. В городе сработала система ПВО, однако предотвратить разрушения не удалось, загорелись восемь домов и два автомобиля. Из-за обстрела один человек погиб, а двое получили ранения. Также в результате обстрела была повреждена электрическая подстанция, из-за чего в Валуйках нарушилось электроснабжение (позднее его восстановили).

В день начала спецоперации Роскомнадзор обязал СМИ писать о ней, опираясь исключительно на данные российских официальных источников. Это требование ведомство объяснило распространением недостоверной информации в сети Интернет. В начале марта президент России Владимир Путин также подписал закон, который ввел уголовную ответственность за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций и призывы к антироссийским санкциям.

До избрания депутатом Картаполов был заместителем Сергея Шойгу в Министерстве обороны. Воинскую службу начал во времена СССР в Германии, затем служил в Дальневосточном военном округе. Командовал различными подразделениями в Сибирском, Северо-Кавказском и Южном округах, служил на различных должностях в Генштабе. С декабря 2016-го по март 2017 года командовал группировкой российских войск в Сирии. С 30 июля 2018-го по октябрь 2021 года: заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления.