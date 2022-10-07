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В регионах отчитались о росте числа браков на фоне мобилизации

В Перми в конце сентября зарегистрировали 1,6 тыс. браков, в 2,5 раза больше, чем год назад. Почти треть пар расписались по ускоренной процедуре в связи с мобилизацией. Рост регистраций отметили и в других городах-миллионниках
Фото: Роман Соколов / ТАСС
Фото: Роман Соколов / ТАСС

Что происходит с регистрацией браков в регионах этой осенью

В Перми с 21 сентября по 3 октября было зарегистрировано 1616 браков, из них почти треть — 449 — по ускоренной процедуре в связи с частичной мобилизацией, сообщили РБК в комитете ЗАГС Пермского края (а всего с сокращением срока — 998). В прошлом году в те же даты было зарегистрировано в 2,5 раза меньше союзов — 659. Для сравнения, за весь сентябрь пермские загсы зарегистрировали 2,5 тыс. пар (год назад — 1,6 тыс.). Статистика летних месяцев почти не отличалась: в прошлом и позапрошлом июле и расписались по 2,3 тыс. пар, в августе — по 2,1 тыс.

Ранее в краевом управлении ЗАГС сообщали, что призванные по частичной мобилизации жители могут зарегистрировать брак прямо в день подачи заявления.

Порядок заключения брака описан в ст. 11 Семейного кодекса. В ней говорится, что заключить брак можно через месяц после подачи заявления (и не позднее года со дня подачи). Принять решение о сокращении этого срока орган ЗАГС может по уважительным причинам. Расписаться в день подачи заявления закон разрешает при наличии «особых обстоятельств». В кодексе указано, что это могут быть беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и другие особые обстоятельства.

6 октября комитет по делам ЗАГС Санкт-Петербурга сообщил, что с 21 сентября в городе было заключено 2756 браков, в том числе 239 (чуть менее 10%) с сокращением срока на основании документов о военном призыве. В ведомстве заявили, что не располагают статистическими данными о количестве зарегистрированных браков за аналогичный период в предыдущие годы.

Управление ЗАГС Самарской области сообщило, что с 23 сентября по 3 октября в регионе расписалось 1130 пар (22 сентября в Самаре и Тольятти заключали браки по ранее поданным заявлениям). Это почти в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, когда в загсы области пришли 889 пар. 227 браков в конце сентября — начале октября текущего года были оформлены с сокращением месячного срока, сколько из них в связи с мобилизацией — не уточняется.

В Свердловской области с 21 сентября по 4 октября зарегистрировали брак по ускоренной процедуре 910 пар, сообщили в управлении ЗАГС региона. Это 40% от всех регистраций (2285) за указанный период. Количество браков, заключенных в эти даты, выросло на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года (1385). В столице региона Екатеринбурге в конце сентября — начале октября 218 браков заключили с сокращением необходимого срока, или четверть всех браков за этот период (904).

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Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области сообщил о регистрации 622 браков в Челябинске с 21 сентября по 3 октября. В ведомстве уточнили, что 102 (16%) из них были зарегистрированы по ускоренной процедуре из-за мобилизации. На те же прошлогодние даты пришлось на треть меньше, 427 пар.

Агентство ЗАГС Красноярского края сообщило, что с 21 сентября по 1 октября в регионе зарегистрировано 1656 записей о браке, в краевой столице — 639. Для сравнения, за весь сентябрь было заключено 2,8 тыс. браков (в прошлом году — 2,3 тыс., в 2020-м — 2,2 тыс., в 2019-м — 2,6 тыс.; спад в 2020–2021 годах в ведомстве связали с пандемийными ограничениями). Число браков, зарегистрированных в минувшем сентябре до истечения месяца со дня подачи заявления, в ведомстве оперативно назвать затруднились в связи с необходимостью «ручного подсчета».

В мэрии Казани не заметили ажиотажа в отделах ЗАГС. Там оценили количество заключенных этой осенью браков на уровне аналогичного периода прошлого года.

26 сентября сообщалось о рекорде в Амурской области: там за три дня зарегистрировали 682 брака. Пик пришелся на 23 сентября — 302 пары, тогда как ранее среднее число в день не превышало 80–90.

В управлении ЗАГС Москвы не смогли оперативно предоставить комментарий о числе зарегистрированных в конце сентября — начале октября браков.

Что происходило с регистрацией браков весной

Количество браков, которые россияне заключили в апреле, стало весенним рекордом за последние несколько лет, следует из данных Росстата. Всего в апреле в стране было зарегистрировано 69 тыс. браков, годом ранее — 59,5 тыс., в пандемийном 2020-м — 33,8 тыс., в 2019-м — 56,8 тыс.

РБК проанализировал данные о количестве заключенных браков в России с января 2019 по июль 2022 года (последние доступные данные Росстата, которые публикуются в докладе «Социально-экономическое положение России»). Росстат публикует накопленные данные, то есть количество браков в сумме с начала года (например, за январь—сентябрь). Из этих данных РБК вычислил количество браков за каждый месяц года.

Такой же апрельский рекорд наблюдается в трех городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Так, москвичи в апреле заключили 9,1 тыс. браков, или почти в два раза больше, чем в допандемийном 2019 году (5,1 тыс.). В Санкт-Петербурге в минувшем апреле заключили 5011 браков, это почти в 1,5 раза больше, чем в 2019-м (2980) и почти в три раза больше, чем в 2020 году (1568). В Севастополе в том же месяце зарегистрировали 332 брака (264 — в 2021-м, 142 — в 2020-м, 230 — в 2019-м).

Если сравнивать с другими месяцами, этим летом в городах федерального значения и по стране было зарегистрировано значительно больше браков, чем в апреле. Но показатели летних месяцев традиционно выше и в целом соответствуют уровням 2019–2021 годов.

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Теги
Дарья Букина Дарья Букина, Татьяна Цвирова Татьяна Цвирова, Любовь Порываева Любовь Порываева, Анастасия Серова Анастасия Серова, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
брак регистрация мобилизация ЗАГС
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