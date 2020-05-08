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«Бог не фраер» и «души убитых»: неоднозначные высказывания губернаторов

В Telegram-канале «Чернозем» появилась запись разговора губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгении Уваркиной о применении в липецком парке специальной техники для дезинфекции, «способствующей разгону людей». Прокуратура не нашла оснований для проверки его слов, а сам губернатор назвал запись попыткой опорочить власть. К чему приводили неоднозначные заявления глав регионов — в обзоре РБК
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В мае 2020 года в одном из Telegram-каналов появилась запись разговора губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгении Уваркиной о применении в липецком парке специальной техники для дезинфекции, «способствующей разгону людей». «Вы должны работать с максимальным эффектом. Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: «Ай-ай-ай, ой-ой-ой, сейчас нас, как клещей, потравят», — говорит глава региона. Затем он просит обрабатывать места наибольшего скопления людей. В качестве примера Артамонов привел площадь возле рынка. В ответ, как следовало из записи, мэр Липецка Евгения Уваркина предложила обработать набережную, где «постоянно тусуются». «Выделите точки, где собирается публика», — ответил Артамонов. «А вдруг полягут?» — спросила Уваркина. «Тогда привлекут», — сказал Артамонов.

В пресс-службе губернатора Липецкой области подтвердили подлинность разговора, но назвали слова главы региона вырванными из контекста. Сам Артамонов назвал​ запись попыткой опорочить власть и его лично
 

Глава Красноярского края Александр Усс
Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

2 июля 2019 года глава Красноярского края Александр Усс встретился с жителями пострадавшего от паводка города Канска. Одна из горожанок обратилась к губернатору с вопросом, видел ли он дорогу (федеральная трасса «Сибирь»), и обратила его внимание на возможность ее затопления. В ответ Усс заявил: «Что вы хотите мне сказать — права качнуть? Я тоже могу качнуть».

В Госдуме посоветовали чиновнику извиниться за свои слова, а представитель Усса назвала их вырванными из контекста. Позднее он принес извинения жительнице, к которой были обращены его слова

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
В феврале 2019 года в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что стимулировать рождаемость необходимо только с третьего ребенка. По его мнению, «здравомыслящая женщина» и так родит в любых условиях, поскольку «физиология так ее к этому зовет», и никакая поддержка государства тут не нужна. ​«Первого ребенка любая здравомыслящая женщина старается родить и так, без наших понуканий. В любых условиях она будет стараться родить себе ребенка — это физиология так ее к этому зовет. Мы должны простимулировать рождение третьего ребенка — это единственный выход в нынешних условиях подтянуть демографию», — подчеркнул он
Губернатор Республики Карелии Артур Парфенчиков
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В сентябре 2018 года жительница карельского поселка Суоеки Анна Власова обнародовала свою переписку в социальной сети «ВКонтакте» с главой региона Артуром Парфенчиковым. Власова написала губернатору и рассказала, что в поселке закрылись последняя школа и детский сад, на что он посоветовал женщине нанять няню и возить ребенка учиться в город. «Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают», — добавил Парфенчиков. Полную переписку чиновника и местной жительницы опубликовало местное издание «Руна».

После того как инцидент был предан огласке, глава региона заявил, что не сдержался и «допустил эмоциональную реакцию». В ноябре того же года Артур Парфенчиков посетил Суоеки и извинился перед Анной Власовой

Экс-губернатор Липецкой области Олег Королев
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
В июне 2018 года в разгар чемпионата мира по футболу в Twitter губернатора Липецкой области Олега Королева (покинул пост в октябре 2018 года) появилось сообщение с объяснением причин поражения сборной Германии (авторская пунктуация сохранена): «Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались…» Позднее твит был удален, а Королев заявил, что не писал его, а аккаунт в социальной сети был взломан
Экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
В мае 2017 года журналисты «Орловских новостей» опубликовали материал, касающийся епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария и его Land Cruiser V8 за 6 млн руб., подаренном Нектарию одним из местных агрохолдингов. В Орловской митрополии подтвердили этот факт, но епископ потребовал от издания удалить публикацию.

Тогдашний губернатор Орловской области Вадим Потомский (ушел в отставку 5 октября 2017) комментировал эту статью в эфире радиостанции и заявил, что журналисты не имеют права тревожить клириков подобными вопросами: «Если мы ходим к представителям Бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер, он все видит. И суд бывает только один: Божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
В октябре 2017 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на вопрос журналиста, почему власти региона не планируют компенсировать плату за детские сады фразой «по кочану». Позднее в разговоре с РБК губернатор назвал этот ответ шуткой: «Я с журналисткой знаком давно, и мы просто перешучивались. А уже потом был большой, подробный и развернутый комментарий по этому вопросу»
Экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин
Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости
Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

В августе 2016 года губернатор Самарской области Николай Меркушкин (покинул пост главы региона в сентябре 2017 года) выступил перед жителями Автозаводского района Тольятти. Отвечая на вопрос бывшей сотрудницы предприятия «Пошив-АвтоВАЗагрегат» о невыплате долгов, заявил: «Ну, что я хочу сказать. Если в таком тоне вы будете разговаривать, никогда! Никогда! Те, которые вас подогревают, просите у них».

В пресс-службе главы региона заявили, что слова начальника были вырваны из контекста. «СМИ взяли лишь один из кусочков, причем кое-что опустили. По сути это можно расценивать как предвыборную провокацию», — объяснял пресс-секретарь губернатора Илья Чернышев

Губернатор Чувашской Республики Михаил Игнатьев
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

18 января 2020 года губернатор Чувашии Михаил Игнатьев произнес речь на Дне печати. В ходе выступления он заявил, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию из других регионов и начинают «писать, не знаю, о чем и о ком». «Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят», — возмутился глава республики.

В пресс-службе губернатора объяснили его высказывание призывом раскрывать способы заработка и мотивацию пишущих заказной негатив. Под словом «мочить», по словам представителя главы региона, он имел в виду «раскрывать подноготную».

23 января во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин Игнатьев поднял их над головой и сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть. чтобы их забрать. Пресс-служба заявила, что все это происходило «на позитивной ноте, а подали, как издевательство». Глава МЧС Евгений Зиничев назвал такое поведение Игнатьева неэтичным.

Автор: Юлия Сапронова
При участии: Даниил Потапов
Теги: мультимедиа, губернаторы
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