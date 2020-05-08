«Бог не фраер» и «души убитых»: неоднозначные высказывания губернаторов
В Telegram-канале «Чернозем» появилась запись разговора губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгении Уваркиной о применении в липецком парке специальной техники для дезинфекции, «способствующей разгону людей». Прокуратура не нашла оснований для проверки его слов, а сам губернатор назвал запись попыткой опорочить власть. К чему приводили неоднозначные заявления глав регионов — в обзоре РБК
В мае 2020 года в одном из Telegram-каналов появилась запись разговора губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгении Уваркиной о применении в липецком парке специальной техники для дезинфекции, «способствующей разгону людей». «Вы должны работать с максимальным эффектом. Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: «Ай-ай-ай, ой-ой-ой, сейчас нас, как клещей, потравят», — говорит глава региона. Затем он просит обрабатывать места наибольшего скопления людей. В качестве примера Артамонов привел площадь возле рынка. В ответ, как следовало из записи, мэр Липецка Евгения Уваркина предложила обработать набережную, где «постоянно тусуются». «Выделите точки, где собирается публика», — ответил Артамонов. «А вдруг полягут?» — спросила Уваркина. «Тогда привлекут», — сказал Артамонов.
В пресс-службе губернатора Липецкой области подтвердили подлинность разговора, но назвали слова главы региона вырванными из контекста. Сам Артамонов назвал запись попыткой опорочить власть и его лично
2 июля 2019 года глава Красноярского края Александр Усс встретился с жителями пострадавшего от паводка города Канска. Одна из горожанок обратилась к губернатору с вопросом, видел ли он дорогу (федеральная трасса «Сибирь»), и обратила его внимание на возможность ее затопления. В ответ Усс заявил: «Что вы хотите мне сказать — права качнуть? Я тоже могу качнуть».
В Госдуме посоветовали чиновнику извиниться за свои слова, а представитель Усса назвала их вырванными из контекста. Позднее он принес извинения жительнице, к которой были обращены его слова
В сентябре 2018 года жительница карельского поселка Суоеки Анна Власова обнародовала свою переписку в социальной сети «ВКонтакте» с главой региона Артуром Парфенчиковым. Власова написала губернатору и рассказала, что в поселке закрылись последняя школа и детский сад, на что он посоветовал женщине нанять няню и возить ребенка учиться в город. «Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают», — добавил Парфенчиков. Полную переписку чиновника и местной жительницы опубликовало местное издание «Руна».
После того как инцидент был предан огласке, глава региона заявил, что не сдержался и «допустил эмоциональную реакцию». В ноябре того же года Артур Парфенчиков посетил Суоеки и извинился перед Анной Власовой
Тогдашний губернатор Орловской области Вадим Потомский (ушел в отставку 5 октября 2017) комментировал эту статью в эфире радиостанции и заявил, что журналисты не имеют права тревожить клириков подобными вопросами: «Если мы ходим к представителям Бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер, он все видит. И суд бывает только один: Божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит»
В августе 2016 года губернатор Самарской области Николай Меркушкин (покинул пост главы региона в сентябре 2017 года) выступил перед жителями Автозаводского района Тольятти. Отвечая на вопрос бывшей сотрудницы предприятия «Пошив-АвтоВАЗагрегат» о невыплате долгов, заявил: «Ну, что я хочу сказать. Если в таком тоне вы будете разговаривать, никогда! Никогда! Те, которые вас подогревают, просите у них».
В пресс-службе главы региона заявили, что слова начальника были вырваны из контекста. «СМИ взяли лишь один из кусочков, причем кое-что опустили. По сути это можно расценивать как предвыборную провокацию», — объяснял пресс-секретарь губернатора Илья Чернышев
18 января 2020 года губернатор Чувашии Михаил Игнатьев произнес речь на Дне печати. В ходе выступления он заявил, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию из других регионов и начинают «писать, не знаю, о чем и о ком». «Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят», — возмутился глава республики.
В пресс-службе губернатора объяснили его высказывание призывом раскрывать способы заработка и мотивацию пишущих заказной негатив. Под словом «мочить», по словам представителя главы региона, он имел в виду «раскрывать подноготную».
23 января во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин Игнатьев поднял их над головой и сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть. чтобы их забрать. Пресс-служба заявила, что все это происходило «на позитивной ноте, а подали, как издевательство». Глава МЧС Евгений Зиничев назвал такое поведение Игнатьева неэтичным.