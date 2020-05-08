«Бог не фраер» и «души убитых»: неоднозначные высказывания губернаторов

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

В мае 2020 года в одном из Telegram-каналов появилась запись разговора губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгении Уваркиной о применении в липецком парке специальной техники для дезинфекции, «способствующей разгону людей». «Вы должны работать с максимальным эффектом. Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: «Ай-ай-ай, ой-ой-ой, сейчас нас, как клещей, потравят», — говорит глава региона. Затем он просит обрабатывать места наибольшего скопления людей. В качестве примера Артамонов привел площадь возле рынка. В ответ, как следовало из записи, мэр Липецка Евгения Уваркина предложила обработать набережную, где «постоянно тусуются». «Выделите точки, где собирается публика», — ответил Артамонов. «А вдруг полягут?» — спросила Уваркина. «Тогда привлекут», — сказал Артамонов.

В пресс-службе губернатора Липецкой области подтвердили подлинность разговора, но назвали слова главы региона вырванными из контекста. Сам Артамонов назвал​ запись попыткой опорочить власть и его лично

