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В Чувашии объяснили поведение главы республики при выдаче машин пожарным

Глава Чувашии Михаил Игнатьев был знаком с сотрудником МЧС, который подпрыгнул за ключами, которые поднял высоко над головой губернатор. Об этом РБК заявили в пресс-службе главы республики.

«С данным сотрудником МЧС глава знаком, они неоднократно встречались по профессиональным вопросам. Это все было на позитивной ноте, на эмоциях. Все улыбались в момент, когда это происходило, а подали как издевательство», — заявили РБК в пресс-службе главы Чувашии.

Ранее о том, что Михаил Игнатьев «заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин», писало местное издание «Мой город Чебоксары». Это, по данным издания, произошло 23 января во время смотра аварийно-спасательной техники, где проходило торжественное вручение ключей от пожарных машин.

Во время вручения губернатор поднял руку вверх. Стоявший перед ним пожарный подпрыгнул и забрал ключи из рук губернатора.

Глава Чувашии извинился за слова о необходимости «мочить журналистов»
Общество

Ранее Михаил Игнатьев принес извинения за свои слова о необходимости «мочить журналистов», произнесенные им на Дне Печати. Он заявил, что слова «передернули и переиначили» и вырвали из контекста.

Теги: Чувашия, глава, подарки, мчс, новости РБК
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