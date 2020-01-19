В Чувашии объяснили фразу главы республики «мочить журналистов»

Михаил Игнатьев заявил о необходимости «мочить» некоторых журналистов, выступая на мероприятии, посвященном Дню работников периодической печати и средств массовой информации

Михаил Игнатьев (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

Фраза главы Чувашии Михаила Игнатьева о необходимости «мочить» журналистов и блогеров означала призыв к раскрытию сведений о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив. Об этом заявили в пресс-службе главы республики, передает «РИА Новости».

«Что касается слова «мочить», то в данном случае оно несло контекст «раскрывать подноготную», писать о заказчиках и целях этой информационной войны», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что глава региона имел в виду тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты, а также отметили, что это четко прослеживается в словах Игнатьева.

Там отметили, что в последние несколько месяцев идет целенаправленная дискредитация деятельности главы Чувашии, а инициаторы этой «информационной атаки» известны. «Те, кто публикуют вбросы, тоже. Их немного, но шум они создают», — добавили в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что деятельность подобных блогеров и журналистов напрямую зависит от гонораров и политического заказа. «Так называемые блогеры не гнушаются ничем», — заключил он.