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В Чувашии объяснили фразу главы республики «мочить журналистов»

Михаил Игнатьев заявил о необходимости «мочить» некоторых журналистов, выступая на мероприятии, посвященном Дню работников периодической печати и средств массовой информации
Михаил Игнатьев (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

Фраза главы Чувашии Михаила Игнатьева о необходимости «мочить» журналистов и блогеров означала призыв к раскрытию сведений о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив. Об этом заявили в пресс-службе главы республики, передает «РИА Новости».

«Что касается слова «мочить», то в данном случае оно несло контекст «раскрывать подноготную», писать о заказчиках и целях этой информационной войны», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что глава региона имел в виду тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты, а также отметили, что это четко прослеживается в словах Игнатьева.

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Там отметили, что в последние несколько месяцев идет целенаправленная дискредитация деятельности главы Чувашии, а инициаторы этой «информационной атаки» известны. «Те, кто публикуют вбросы, тоже. Их немного, но шум они создают», — добавили в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что деятельность подобных блогеров и журналистов напрямую зависит от гонораров и политического заказа. «Так называемые блогеры не гнушаются ничем», — заключил он.

РБК направил запрос в пресс-службу главы Чувашской республики.

Игнатьев заявил о необходимости «мочить» отдельных журналистов и блогеров 18 января в рамках торжественного мероприятия в Чебоксарах, которое было посвящено Дням российской и чувашской печатей. В своем выступлении глава республики заявил, что некоторые представители СМИ и сферы блогерства приезжают в Чувашию из разных регионов и «хорошо здесь устраиваются». «И начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят», — цитирует Игнатьева издание «Правда ПФО».

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Заместитель секретаря генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко призвал Игнатьева извиниться перед журналистами за его «двусмысленное высказывание» в адрес СМИ. «Должность губернатора обязывает людей, ее занимающих, максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли», — считает он. По его мнению, подобные формулировки недопустимы для представителя власти. 

Автор: Михаил Юшков
Теги: Чувашия, Игнатьев, журналисты
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