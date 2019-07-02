Губернатор увидел у жителей затопленного Канска желание «качнуть права»

Глава Красноярского края Александр Усс пообщался с жителями пострадавшего от паводка Канска. На слова жительницы, обратившей внимание на возможность затопления дороги, он ответил: «Что вы хотите мне сказать — права качнуть?»

Александр Усс (в центре) (Фото: пресс-служба Правительства Красноярского края)

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводков Канск и встретился с местными жителями. Видео опубликовал портал NGS24.

В ходе встречи одна из жительниц спросила у губернатора, видел ли он дорогу, и отметила, что, если ее размоет, жители окажутся отрезанными от внешнего мира. «Что вы хотите мне сказать — права качнуть? Я тоже могу качнуть», — ответил Усс. И добавил, что, в случае если дорогу размоет, ее восстановят.

В ответ на слова другого жителя губернатор призвал его успокоиться и добавил: «Я вам поправлю воротничок».

В разговоре с сотрудниками МЧС Усс отметил, что подобная ситуация была в 2005 году. «Счастливо. Держитесь. Думаю, что пик прошел», — сказал он.