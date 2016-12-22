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Липецкий губернатор объяснил твит о «мести душ убитых» сборной Германии
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Липецкий губернатор объяснил твит о «мести душ убитых» сборной Германии
ЧМ-2018, 17:12
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Липецкий губернатор объяснил твит о «мести душ убитых» сборной Германии
Олег Королев заявил, что не писал сообщение в Twitter с объяснением поражения сборной Германии на чемпионате мира. По его словам, его аккаунт в социальной сети взломали завистники
Олег Королев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Глава Липецкой области Олег Королев заявил РБК, что появившаяся в его Twitter цитата о причинах поражения сборной Германии на чемпионате мира появилась после того, как аккаунт в соцсети взломали неизвестные. «Где-то шифр моего Twitter узнали и влезли. Я не такой компьютерщик, чтобы знать, как можно влезть», — сказал руководитель региона.

Фраза в социальной сети липецкого губернатора появилась рано утром 29 июня, спустя почти два дня после того, как сборная Германии лишилась шансов продолжить борьбу за золотые медали чемпионата мира. «Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались…» — говорилось в сообщении, которое позже было удалено (авторская пунктуация сохранена).

Фото: @Korolev_O_P / Twitter

«Что ж я, такой дурак, что ли? Зачем же я немцам, с которыми у нас огромный объем инвестиций, совместные предприятия, буду такую свинью подкладывать? Это те, кто хотел мне помешать», — объяснил Королев.

«Видно, кто-то наляпал в Twitter, желая нам навредить и завидуя нашему сотрудничеству с Германией. У нас очень хорошо с инвестициями. Мы очень дорожим сотрудничеством с Германией», — подчеркнул Королев.

Губернатор сообщил, что его аккаунт взламывают «пятый или седьмой раз». «Я уже подбираюсь к тому, чтобы узнать, кто это», — отметил он.

Ранее Life сообщил, что Королев в комментарии телеграм-каналу Life Shot объяснил свой твит эмоциями. Однако РБК губернатор заявил, что «тогда не понял, кто звонит и о чем речь».

Сборная Германии 27 июня проиграла Южной Корее со счетом 0:2 и впервые в своей истории не сумела преодолеть групповой этап мирового футбольного первенства. До начала турнира немцы, которые являются действующими чемпионами мира, считались одними из главных фаворитов ЧМ-2018.

Авторы: Ольга Агеева, Артем Филипенок.
Теги: Липецк , ЧМ по футболу - 2018
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