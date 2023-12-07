Случаи нападений в российских учебных заведениях

2014 год. Москва

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с отцовскими карабином и винтовкой в московскую школу №263 и выстрелил в учителя географии, который умер на месте. Он также стрелял в прибывших на место сотрудников полиции, в результате чего один человек был убит, еще один ранен.

Подростку предъявили обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Этот инцидент стал первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».