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Общество ,  
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Случаи нападений в российских учебных заведениях

7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. Пострадали пять человек, погибли двое, в том числе стрелявшая девушка. Конфликты в российских учебных заведениях с применением оружия — в обзоре РБК
2014 год. Москва
3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с отцовскими&nbsp;карабином и винтовкой&nbsp;в московскую школу №263 и выстрелил в учителя географии, который умер на месте. Он также стрелял в прибывших на место сотрудников полиции, в результате чего один человек&nbsp;был убит, еще&nbsp;один ранен. Подростку предъявили&nbsp;обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Этот инцидент стал&nbsp;первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по &laquo;американскому сценарию&raquo;.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с отцовскими карабином и винтовкой в московскую школу №263 и выстрелил в учителя географии, который умер на месте. Он также стрелял в прибывших на место сотрудников полиции, в результате чего один человек был убит, еще один ранен.

Подростку предъявили обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Этот инцидент стал первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».

2016 год. Находка
18 марта 2016 года молодой человек убил 15-летнюю школьницу в кабинете директора школы в Находке, а затем совершил самоубийство. Сообщалось, что молодые люди были парой, но расстались незадолго до инцидента, и 19-летний юноша пришел в школу, чтобы выяснить отношения с&nbsp;бывшей девушкой. В итоге он ворвался в кабинет директора, где находилась ученица, и убил ее ударом ножа, а затем покончил с собой.
Фото: скриншот видео Youtube

18 марта 2016 года молодой человек убил 15-летнюю школьницу в кабинете директора школы в Находке, а затем совершил самоубийство. Сообщалось, что молодые люди были парой, но расстались незадолго до инцидента, и 19-летний юноша пришел в школу, чтобы выяснить отношения с бывшей девушкой. В итоге он ворвался в кабинет директора, где находилась ученица, и убил ее ударом ножа, а затем покончил с собой.

2017 год. Люберцы
В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, стреляющее свето-шумовыми зарядами и&nbsp;не требующее лицензии. Легкие контузии получили четыре&nbsp;человека.
Фото: Люберцы онлайн

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, стреляющее свето-шумовыми зарядами и не требующее лицензии. Легкие контузии получили четыре человека.

2017 год. Ивантеевка
5 сентября 2017 года девятиклассник школы №1 в подмосковной Ивантеевке&nbsp;Михаил П. во время урока ударил учительницу информатики кухонным топориком, а затем начал стрелять из пневматического оружия в&nbsp;одноклассников&nbsp;и разбрасывать&nbsp;взрывпакеты. Пострадали четыре человека. Причиной случившегося стали замечания учительницы Михаилу, который пришел в класс в длинном плаще и в берцах, касающиеся его внешнего вида и опоздания на урок. Ученику предъявили обвинение в покушении на убийство и хулиганстве.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

5 сентября 2017 года девятиклассник школы №1 в подмосковной Ивантеевке Михаил П. во время урока ударил учительницу информатики кухонным топориком, а затем начал стрелять из пневматического оружия в одноклассников и разбрасывать взрывпакеты. Пострадали четыре человека.

Причиной случившегося стали замечания учительницы Михаилу, который пришел в класс в длинном плаще и в берцах, касающиеся его внешнего вида и опоздания на урок.

Ученику предъявили обвинение в покушении на убийство и хулиганстве.

2017 год. Москва
1 ноября 2017 года студент третьего курса московского колледжа убил 44-летнего преподавателя ОБЖ и, опубликовав на своей странице во &laquo;ВКонтакте&raquo; свои фото&nbsp;сразу после преступления, покончил жизнь самоубийством. В качестве причины происшедшего правоохранительные органы рассматривают&nbsp;версию конфликта с&nbsp;учителем.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

1 ноября 2017 года студент третьего курса московского колледжа убил 44-летнего преподавателя ОБЖ и, опубликовав на своей странице во «ВКонтакте» свои фото сразу после преступления, покончил жизнь самоубийством. В качестве причины происшедшего правоохранительные органы рассматривают версию конфликта с учителем.

2017 год. Высоковск
29 ноября 2017 года в школе подмосковного города Высоковск произошла ссора между учениками 8-го класса, в результате которой один из них достал принесенный с собой нож и несколько раз ударил им в шею одноклассника. Тот остался жив. Причиной происшедшего стали постоянные издевки и насмешки со стороны пострадавшего в адрес нападавшего. В отношении него заведено уголовное дело.
Фото: скриншот видео Youtube

29 ноября 2017 года в школе подмосковного города Высоковск произошла ссора между учениками 8-го класса, в результате которой один из них достал принесенный с собой нож и несколько раз ударил им в шею одноклассника. Тот остался жив. Причиной происшедшего стали постоянные издевки и насмешки со стороны пострадавшего в адрес нападавшего. В отношении него заведено уголовное дело.

2018 год. Пермь
15 января 2018 года двое учеников школы №&nbsp;127 (ученик 11 класса и ранее отчисленный ученик) напали с ножами на учеников младших классов. В результате резаные раны получили 15 человек, в том числе учительница, которые пытались разнять дерущихся. Три человека попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Нападавшие были задержаны.
Фото: Сергей Федосеев / 59.ru / Global Look Press
15 января 2018 года двое учеников школы № 127 (ученик 11 класса и ранее отчисленный ученик) напали с ножами на учеников младших классов. В результате резаные раны получили 15 человек, в том числе учительница, которые пытались разнять дерущихся. Три человека попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Нападавшие были задержаны.
2018 год. Улан-Удэ
Утром 19 января 2018 года 15-летний школьник А. напал на учеников средней школы №&nbsp;5 в военном городке в районе Сосновый Бор города Улан-Удэ. Сначала он бросил &laquo;коктейль Молотова&raquo; в класс прямо во время урока, после чего начал наносить удары топором детям, выбегавшим из помещения. После этого он был задержан.
Фото: Андрей Огородник / РИА Новости
Утром 19 января 2018 года 15-летний школьник А. напал на учеников средней школы № 5 в военном городке в районе Сосновый Бор города Улан-Удэ. Сначала он бросил «коктейль Молотова» в класс прямо во время урока, после чего начал наносить удары топором детям, выбегавшим из помещения. После этого он был задержан.
2018 год. Керчь
17 октября произошел взрыв в Керченском политехническом колледже. В ходе следственных мероприятий было установлено, что ученик четвертого курса Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу, а также произвел взрыв. Позднее он покончил с собой. В результате стрельбы, по данным Следственного комитета и Национального антитеррористического комитета, погибли 17 человек, глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что погибших 18.
Фото: Екатерина Кейзо / РИА Новости

17 октября произошел взрыв в Керченском политехническом колледже. В ходе следственных мероприятий было установлено, что ученик четвертого курса Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу, а также произвел взрыв. Позднее он покончил с собой.

В результате стрельбы, по данным Следственного комитета и Национального антитеррористического комитета, погибли 17 человек, глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что погибших 18.

2019 год. Благовещенск
14 ноября студент Амурского строительного&nbsp;колледжа&nbsp;&nbsp;открыл стрельбу в здании учебного заведения из охотничьего оружия. По данным следствия, оно было зарегистрировано на него. Пострадали три человека, убит один. Нападавший, по данным Следственного комитета, покончил с собой.
Фото: Евгений Земцов / РИА Новости
14 ноября студент Амурского строительного колледжа  открыл стрельбу в здании учебного заведения из охотничьего оружия. По данным следствия, оно было зарегистрировано на него. Пострадали три человека, убит один. Нападавший, по данным Следственного комитета, покончил с собой.
2021 год. Казань
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №&nbsp;175, из которой выпустился. У него было разрешение на владение оружием, в школу он также принес боеприпасы. В результате стрельбы погибли девять человек, 23 пострадали, большинство из них&nbsp;&mdash; дети. После того, как в школу приехали полицейские Галявиев сдался, его задержали. Позже юношу арестовали.&nbsp;
Фото: Владислав Загородня / VK
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175, из которой выпустился. У него было разрешение на владение оружием, в школу он также принес боеприпасы. В результате стрельбы погибли девять человек, 23 пострадали, большинство из них — дети. После того, как в школу приехали полицейские Галявиев сдался, его задержали. Позже юношу арестовали. 
2021 год. Пермь
Утром 20 сентября студент Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу. Пресс-служба вуза призвала учащихся закрыться в аудиториях, а тех, кто еще только направляется на занятия&nbsp;&mdash; повернуть назад. В результате нападения погибли восемь человек, около тридцати получили ранения. В СК заявили, что стрелок при задержании оказал сопротивление и был ранен. На городской станции переливания крови призвали жителей сдать кровь для пострадавших.
Фото: Алексей Романов / РИА Новости
Утром 20 сентября студент Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу. Пресс-служба вуза призвала учащихся закрыться в аудиториях, а тех, кто еще только направляется на занятия — повернуть назад. В результате нападения погибли восемь человек, около тридцати получили ранения. В СК заявили, что стрелок при задержании оказал сопротивление и был ранен. На городской станции переливания крови призвали жителей сдать кровь для пострадавших.
2021 год. Серпухов
Утром 13 декабря произошел взрыв в православной гимназии при Введенском Владычном женском монастыре. Его устроил 18-летний выпускник. По информации источников агентств, мотивом стала ненависть к учителям и монахиням &laquo;на фоне личных неприязненных отношений&raquo;. В результате взрыва пострадали не менее десяти человек
Фото: Татьяна Панкратова / РИА Новости
Утром 13 декабря произошел взрыв в православной гимназии при Введенском Владычном женском монастыре. Его устроил 18-летний выпускник. По информации источников агентств, мотивом стала ненависть к учителям и монахиням «на фоне личных неприязненных отношений». В результате взрыва пострадали не менее десяти человек
2022 год. Ижевск
26 сентября 2022 года выпускник школы №&nbsp;88, 1988 года рождения, проник в это образовательное учреждение и открыл стрельбу. Он был в черной майке с нацистской символикой, балаклаве и вооружен двумя пистолетами. Жертвами преступления стали 15 человек, в том числе 11 детей. Ранены 22 ребенка и двое взрослых. По сообщению главы Удмуртии Александра Бречалова, нападавший покончил с собой. В республике объявлен траур по погибшим в школе №&nbsp;88 до 29 сентября.
Фото: Ильяс Бекмансуров / ТАСС

26 сентября 2022 года выпускник школы № 88, 1988 года рождения, проник в это образовательное учреждение и открыл стрельбу. Он был в черной майке с нацистской символикой, балаклаве и вооружен двумя пистолетами. Жертвами преступления стали 15 человек, в том числе 11 детей. Ранены 22 ребенка и двое взрослых. По сообщению главы Удмуртии Александра Бречалова, нападавший покончил с собой.

В республике объявлен траур по погибшим в школе № 88 до 29 сентября.

2023. Брянск
7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии №&nbsp;5 Бежицкого района Брянска. Нападавшая стреляла из ружья &laquo;Бекас-3&raquo;, она принесла его в школу в тубусе, сообщил депутат, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. От выстрелов пострадали пять человек, у двоих ранения легкой степени тяжести, у троих&nbsp;&mdash; средней, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Одна ученица умерла, сообщили в УМВД по Брянской области. Сама девушка, открывшая стрельбу, покончила с собой. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц)
Фото: Надежда Михеева / ТАСС

7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска. Нападавшая стреляла из ружья «Бекас-3», она принесла его в школу в тубусе, сообщил депутат, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. От выстрелов пострадали пять человек, у двоих ранения легкой степени тяжести, у троих — средней, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Одна ученица умерла, сообщили в УМВД по Брянской области. Сама девушка, открывшая стрельбу, покончила с собой. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц)

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Алексей Гаврилко-Алексеев
При участии
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
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