Митинги против ненависти после массовых расстрелов в США. Фоторепортаж

За выходные в США произошло несколько массовых расстрелов. В Техасе от рук преступника погибли 20 человек, позднее другой мужчина убил девять человек в Огайо. Жители этих штатов вышли на акции памяти жертв стрельбы и митинги против ненависти
Стрельба в Огайо произошла спустя несколько часов после нападения в Эль-Пасо (Техас).
Президент США Дональд Трамп назвал преступников «очень серьезно психически больными людьми»
На правительственных зданиях США приспустят флаги до 8 августа.
Трамп осудил проявления ненависти: «Не существует причин или отговорок, которые когда-либо будут оправдывать убийство невинных людей»
Полицейские собираются расследовать стрельбу в Техасе как преступление на почве ненависти. Они изучают предполагаемый манифест стрелка, в котором автор выступает против мигрантов.
Прокуратура планирует добиваться для преступника смертного приговора
Мексиканские власти назвали произошедшее «актом терроризма» в отношении граждан страны и заявили, что при необходимости направят запрос об экстрадиции преступника
По данным Associated Press, с начала года в США произошло более 20 массовых убийств, в которых погибли четыре человека и более.