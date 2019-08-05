Одной из жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра

Одной из жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра

Полиция американского штата Огайо идентифицировала личность стрелка, который убил девять человек в городе Дейтон. Среди жертв оказалась его младшая сестра, пишет Fox News со ссылкой на заявление сотрудников правоохранительных органов.

Нападавший — 24-летний Коннор Беттс, который проживал в городе Беллбрук неподалеку от места стрельбы. Он в том числе убил свою сестру, 22-летнюю Меган Беттс. В полиции уточнили, что в целом в результате атаки погибли четыре женщины и пятеро мужчин. Беттс был застрелен менее чем через минуту после того, как открыл огонь на улице.

Ранее американские СМИ назвали имя и опубликовали фотографию человека, который открыл стрельбу в торговом центре в Техасе. По данным CNN, нападавший — 21-летний Патрик Крузиус. Прокуратура намерена добиваться его казни. Инцидент произошел за несколько часов до событий в Огайо. В результате погибли 20 человек.

После произошедшего в Огайо и Техасе в США был зафиксирован еще один случай массовой стрельбы: в Чикаго неизвестный стрелял на ходу из машины в людей в парке, пострадали семь человек.