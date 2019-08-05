Трамп связал массовые убийства в США с больной психикой стрелков

По словам американского президента, все стрелявшие — серьезно больные люди. Жертвами двух массовых расстрелов в Техасе и Огайо, которые произошли с разницей в несколько часов, стали 29 человек

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Президент Дональд Трамп, комментируя в воскресенье массовые расстрелы в Огайо и Техасе, указал на проблемы с психическими заболеваниями в США, сообщает Associated Press.

Трамп заявил, что во всех случаях открывшие стрельбу — это «очень серьезно психически больные люди».

Вместе с тем президент США заявил, что «ненависти нет места в нашей стране». Он отметил, что проблема с массовыми расстрелами продолжается «годами», и «мы должны ее остановить».

Трамп пообещал, что власти «займутся» этой проблемой. Президент заявил, что разговаривал с генеральным прокурором, директором ФБР и членами конгресса, и в понедельник выступит с дополнительным заявлением в связи с произошедшим.