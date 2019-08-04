В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям

В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям

На этот раз неизвестный на ходу из машины стрелял в молодых людей, находившихся в парке

Фото: John Locher / AP

В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в парке Дуглас. По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу из автомобиля.

Пострадавшие в возрасте от 19 до 25 лет были госпитализированы. Один молодой человек находится в критическом состоянии.

Накануне, 3 августа, стрельба произошла в супермаркете в городе Эль-Пасо в штате Техас. В момент нападения в магазине, по данным полиции, находились около 3 тыс. человек. Жертвами стрельбы стали 20 человек, еще 26 получили ранения. Подозреваемого задержали.