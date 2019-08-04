Прокуратура будет добиваться казни для открывшего стрельбу в Техасе

Прокуратура будет добиваться казни для открывшего стрельбу в Техасе

Прокуратура будет добиваться смертного приговора устроившему стрельбу в Техасе, заявил прокурор по округу Эль-Пасо Джейми Эспарца. Об этом сообщает CNN.

«Мы будем добиваться смертного приговора», — сказал он. Прокурор западного округа Техаса Джон Бэш отметил, что случившееся рассматривается как «внутренний терроризм».

Стрельба в супермаркете в Эль-Пасо произошла 3 августа. В результате погибли 20 человек, еще 26 пострадали. Подозреваемого в нападении задержали. По данным СМИ, речь идет о Патрике Крузиусе, ему 21 год.

Правоохранители изучают предполагаемый манифест стрелка, опубликованный в соцсетях. СМИ пишут, что автор документа выступает против мигрантов, а также выражает симпатию к стрелку из Новой Зеландии, убившему 51 человека.