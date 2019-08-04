Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

Президент США Дональд Трамп поручил приспустить флаги на правительственных зданиях до 8 августа в память жертв стрельбы в штатах Техас и Огайо. Об этом говорится в распространенном Белым домом документе, передает телеканал CNN.

«Мы разделяем боль и страдания всех тех, кто пострадал в этих двух бессмысленных нападениях», — приводятся слова Трампа в заявлении Белого дома.

Американский лидер также распорядился приспустить государственные флаги на общественных зданиях, военных постах и объектах за рубежом.

Ранее Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости. Президент США вместе со своей женой выразили соболезнования «великим людям Техаса».