Трамп назвал проявлением трусости стрельбу в Эль-Пасо

Президент США Дональд Трамп осудил стрельбу в супермаркете Walmart в техасском городе Эль-Пасо и назвал ее проявлением трусости. Об этом он написал в Twitter.

«Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо, Техасе, была не только трагедией, но и проявлением трусости. Я поддерживаю всех в этой стране, кто осуждает сегодняшний акт ненависти. Не существует причин или отговорок, которые когда-либо будут оправдывать убийство невинных людей», — написал президент.

В следующем твите он добавил, что вместе со своей женой Меланией Трамп посылает искренние соболезнования «великим людям Техаса».

В результате происшествия, по словам губернатора штата Грега Эббота, погибли 20 человек, более 20 пострадали. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе молодого человека. Американские СМИ сообщили, что речь идет о 21-летнем Патрике Крузиусе.