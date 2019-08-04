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Трамп назвал проявлением трусости стрельбу в Эль-Пасо

Президент США Дональд Трамп осудил стрельбу в супермаркете Walmart в техасском городе Эль-Пасо и назвал ее проявлением трусости. Об этом он написал в Twitter.

«Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо, Техасе, была не только трагедией, но и проявлением трусости. Я поддерживаю всех в этой стране, кто осуждает сегодняшний акт ненависти. Не существует причин или отговорок, которые когда-либо будут оправдывать убийство невинных людей», — написал президент.

В следующем твите он добавил, что вместе со своей женой Меланией Трамп посылает искренние соболезнования «великим людям Техаса».

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В результате происшествия, по словам губернатора штата Грега Эббота, погибли 20 человек, более 20 пострадали. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе молодого человека. Американские СМИ сообщили, что речь идет о 21-летнем Патрике Крузиусе.

Как отметил глава полиции Эль-Пасо Грег Аллен, правохранительные органы будут расследовать случившееся как преступление, совершенное на почве ненависти. На такую причину указывает возможная причастность подозреваемого к манифесту, распространенному в интернете перед началом атаки. Его автор, в частности, выступал против мигрантов. Сейчас полиция устанавливает подлинность документа и причастность подозреваемого к нему.

Теги: Дональд Трамп, стрельба, Техас
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Полиция рассмотрит стрельбу в Техасе как преступление на почве ненависти
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Не менее 10 человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе
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