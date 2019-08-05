Мексика допустила запрос на экстрадицию стрелка из Эль-Пасо

Мексика «при необходимости» направит США запрос на экстрадицию стрелка, убившего 20 человек в Эль-Пасо (штат Техас). Об этом говорится в обращении главы МИД страны, которое опубликовано на его странице в Twitter.

Эбрард также отметил, что Мехико рассматривает возможность «юридических действий» из-за «акта терроризма» в отношении мексиканцев в США. Министр также призвал Соединенные Штаты ограничить доступ граждан страны к огнестрельному оружию.

Днем 3 августа мужчина открыл стрельбу в торговом центре в Эль-Пасо. В результате погибли 20 человек и 26 получили ранения. По словам мексиканского президента, среди погибших были шесть граждан страны, среди пострадавших — семь. СМИ публиковали фото стрелка. По данным CNN, нападавший — 21-летний Патрик Крузиус. Он задержан, прокуратура намерена добиваться его казни.

После инцидента в Техасе в США в течение суток произошли еще две массовые стрельбы — в Огайо и Чикаго.