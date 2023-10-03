10 главных действующих лиц октября 1993 года. История в фото

Борис Ельцин

На фото: президент Борис Ельцин во время телевизионного обращения к гражданам в связи с массовыми беспорядками после подписания им указа о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного совета, 4 октября 1993 года.

Должность: президент России.

21 сентября 1993 года Борис Ельцин подписал указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», который прекращал работу Верховного совета (ВС) и Съезда народных депутатов, вводил временную систему органов власти и назначал на 11-12 декабря выборы в Государственную думу.

Этому предшествовало противостояние президента с парламентом из-за политических и экономических разногласий: в декабре 1992 года депутаты не утвердили на должность премьер-министра Егора Гайдара, они также приняли постановление о проведении референдума о доверии Ельцину (прошел 25 апреля 1993 года, вошел в историю как «Да-да-нет-да», — этот лозунг использовался в агитации сторонниками Ельцина; согласно итогам, большинство россиян его поддержали).

После выхода указа Верховный совет собрался в Белом доме и принял решение прекратить президентские полномочия Ельцина и передать их вице-президенту Александру Руцкому. К зданию стали подходить сторонники ВС, начался стихийный митинг. Вскоре Белый дом вместе с находившимися там членами Верховного совета блокировали милиция и военнослужащие, здание отключили от связи и электричества.

До перехода конфликта в вооруженную фазу прошло две недели. За это время стороны предпринимали попытки договориться. В ночь на 2 октября при посредничестве патриарха Алексия II было достигнуто соглашение, по которому в Белый дом возобновили подачу электричества и тепла, а также пообещали поэтапно снять блокаду в обмен на согласие ВС на изъятие оружия. Но к утру 2 октября Верховный совет денонсировал документ.

3 октября, после обращения Александра Руцкого о штурме мэрии и телецентра «Останкино», Ельцин вернулся на вертолете в Кремль из своей загородной резиденции. Вечером того же дня в Москве было введено чрезвычайное положение. Ельцин также уволил с поста вице-президента Руцкого, хотя по действовавшим законам не имел полномочий это сделать.

«Оборона» Белого дома в сентябре — октябре, когда сотням людей выдавали оружие, когда счет стволам шел на тысячи, когда проламывали черепа милиционерам, когда стреляли из гранатомета при штурме «Останкина», когда народ целенаправленно вели на штурм, когда шел захват государственных объектов, — закончилась поражением мятежа», — написал Ельцин в «Записках президента».

4 октября Ельцин принял решение штурмовать Белый дом танками. В этот же день Руслан Хасбулатов, Александр Руцкой и другие лидеры Верховного совета были задержаны и помещены в СИЗО «Лефортово». В феврале 1994 года они были амнистированы новоизбранной Госдумой, хотя суд над ними так и не состоялся.

По официальным данным в результате столковений 3–4 октября погибли 147 человек и 372 были ранены.

«Комплекс августа 91-го года владел всеми нами, участниками этих событий и с той и с другой стороны <...> Люди в Кремле, и я в том числе, боялись оказаться в роли гэкачепистов. Отсюда та страшная неловкость, нерешительность в наших действиях, которая и привела почти к самому краю пропасти… И стоила большой крови», — впоследствии вспоминал Ельцин.