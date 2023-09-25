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Зорькин в седьмой раз стал председателем Конституционного суда

Валерий Зорькин в седьмой раз стал председателем Конституционного суда России
80-летний Зорькин уже 20 лет бессменно возглавляет Конституционный суд, где начал работать более 30 лет назад. Его кандидатуру на пост председателя выдвинул Путин
Валерий Зорькин
Валерий Зорькин (Фото: kremlin.ru)

Валерий Зорькин решением Совета Федерации назначен председателем Конституционного суда (КС) России на новый шестилетний срок, сообщается в телеграм-канале верхней палаты российского парламента.

За него проголосовали 153 сенатора (или 85% от общего числа), воздержавшихся или голосовавших против не было.

Кандидатуру Зорькина выдвинул президент Владимир Путин. В этом году он наградил главу КС орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Во время церемонии вручения глава государства отметил, что председатель КС на своей должности «последовательно отстаивает верховенство Основного закона, букву и дух Конституции», а его работу отличают «государственное мышление, беспристрастность, верность фундаментальным основам права». Также председатель КС является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Зорькин родился в 1943 году в Приморском крае. Он выпускник юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

В 1960–1980-х годах работал преподавателем в МГУ, а затем в Академии МВД СССР и Высшей юридической заочной школе МВД СССР. В 1967-м защитил кандидатскую диссертацию, 11 лет спустя — докторскую.

В 1990–1991 годах руководил группой экспертов конституционной комиссии Съезда народных депутатов России. На V Съезде его избрали судьей Конституционного суда, вскоре он получил пост председателя на неограниченный срок.

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В октябре 1993-го Зорькин ушел в отставку с этой должности, но остался судьей КС. Этому предшествовал его конфликт с тогдашним президентом Борисом Ельциным во время противостояния главы государства и Верховного совета (ВС). Ельцин в марте 1993-го приостановил действие Конституции, это решение КС под председательством Зорькина счел неконституционным, после чего ВС принял постановление о прекращении полномочий Ельцина. После обстрела Белого дома 7 октября 1993-го Зорькин покинул должность председателя под угрозой уголовного преследования по обвинению в «правовом обеспечении конституционного переворота».

Вновь председателем суда он стал в 2003 году, уже при Путине, и с тех пор остается на этом посту. Раньше, до 2012-го, его избирали на трехлетний срок.

По закону предельный возраст для судьи Конституционного суда — 70 лет. Однако на председателя это ограничение не распространяется.

Зорькин находится под санкциями ЕС и Украины.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Валерий Зорькин Конституционный суд Совет Федерации
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