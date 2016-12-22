Скончался один из лидеров левого движения начала 90-х Виктор Анпилов. Ему было 72 года

Виктор Анпилов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В возрасте 72 лет скончался российский политик, лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов. Об этом РБК сообщил член исполкома «Трудовой России» Станислав Рузанов.

По его словам, Анпилов умер около 23:20 в больнице после обширного инсульта.

Информация о смерти политика размещена и на его странице в Facebook. «Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов», — сказано в сообщении.

Экс-депутат Госдумы Дарья Митина сообщила ТАСС, что Анпилову стало плохо в минувшую субботу. ​«13 января [Анпилов] ехал на встречу [кандидата в президенты Росс от КПРФ Павла] Грудинина с дoверенными лицами, нo не дoехал — oбширный инсульт. Три дня лежал в «Склифосовского» в кoме, несколько часов назад скончался», — сказала она.

Анпилов родился 2 октября 1945 года в селе Красная Глина Краснодарского края. В 1973 году закончил факультет журналистики МГУ. После окончания вуза уехал работать на Кубу переводчиком в министерстве торгового флота. Вернувшись, работал переводчиком в Высшей комсомольской школе, затем в районных газетах в Подмосковье.

С 1977 по 1984 год был комментатором Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. В 1984—1985 годах был корреспондентом в Никарагуа, в 1985 году вернулся на родину и снова стал работать в Гостелерадио, уволившись оттуда в 1991 году.

В 1992 году был одним из создателей общественно-политического движения «Трудовая Россия», активно участвовал в акциях против Бориса Ельцина в 1992—1993 годах. Во время октябрьских событий 1993 года был их активным участником на стороне Верховного Совета. Был арестован, но спустя несколько месяцев освобожден по решению Госдумы.

В марте 2001 года участвовал в довыборах депутата Госдумы III созыва по 106-му Коломенскому одномандатному избирательному округу, но не прошел. В декабре 2003 года заявлял о планах поучаствовать в выборах президента России, но позднее отказался от них.

В 2006—2007 годах принимал участие в митингах движения «Другая Россия». В 2012 году был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Жириновского.