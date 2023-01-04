Как жил и чем запомнился Руслан Хасбулатов. Фотогалерея
3 января умер бывший глава Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Он был последним главой Верховного совета РСФСР. Биография союзника, а затем противника Бориса Ельцина — в материале РБК
Хасбулатов в 1986 году.
Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном (тогда это была Чечено-Ингушская АССР). Его отец был председателем колхоза, а затем возглавлял грозненский машиностроительный завод «Серп и молот». В 1944 году Руслан Хасбулатов с матерью, братьями и сестрой был депортирован в Казахскую ССР, его отец остался в Грозном из-за болезни и вскоре умер.
Университетское образование Хасбулатов начал получать в 1960 году еще в Алма-Ате — в Казахском государственном университете имени Кирова (сейчас это Казахский национальный университет имени аль-Фараби). В 1962 году перевелся в Москву, на юрфак МГУ имени Ломоносова, окончил его в 1966 году. В 1970 году окончил аспирантуру экономического факультета МГУ, а в 1982-м стал доктором наук. Обе его диссертации — и кандидатская, и докторская — были посвящены экономике Канады. С 1970-х стал преподавать в Московском институте народного хозяйства (ныне — РЭУ им. Плеханова).
Хасбулатов стал членом КПСС с 1966 года. В 1990 году избрался народным депутатом РСФСР по Грозненскому округу. На I съезде народных депутатов стал первым заместителем председателя Верховного совета — Бориса Ельцина (на фото справа).
10 июля 1991 года, Кремлевский дворец съездов: Хасбулатов и Ельцин (слева направо на первом плане) и военный оркестр на заседании Съезда народных депутатов, посвященном вступлению Ельцина в должность президента РСФСР.
С момента вступления Ельцина в должность президента Хасбулатов стал исполняющим обязанности главы ВС, а в октябре того же года был избран его председателем (первое голосование проходило еще в июле, ближайшим конкурентом Хасбулатова был Сергей Бабурин, ни один из них не набрал нужного количества голосов). Хасбулатов стал последним председателем ВС РСФСР.
21 августа 1991 года. Хасбулатов на открытии Чрезвычайной сессии Верховного совета РСФСР, посвященной августовскому путчу.
В августе 1991-го он вместе с Борисом Ельциным осудил действия ГКЧП — Госкомитета по чрезвычайному положению под руководством вице-президента СССР Геннадия Янаева. Комитет выступал против преобразования СССР в конфедерацию и пытался отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева.
22 августа 1991 года. Выступление Хасбулатова на митинге перед зданием Верховного совета РСФСР.
Подробно о хронологии августовского путча читайте в материале РБК.
Хасбулатов стал автором обращения 19 августа «К гражданам России», в котором ГКЧП обвинялся в антиконституционном перевороте. Обращение вместе с ним подписали Ельцин и премьер-министр РСФСР Иван Силаев. 21 августа ГКЧП прекратил свою деятельность, а его члены были арестованы. На фото слева направо: Силаев, Ельцин и Хасбулатов на траурном митинге в память о трех погибших защитниках Белого дома 24 августа 1991 года.
26 января 1992 года. Хасбулатов в цехе обработки металлов Удачнинского горно-обогатительного комбината во время поездки в Якутию.
В декабре 1991 года Хасбулатов поддержал ратификацию Верховным советом Беловежских соглашений о прекращении существования СССР и выход РСФСР из состава Советского Союза. На фото: Хасбулатов и Ельцин (в центре слева направо) на подписании Федеративного договора РФ 31 марта 1992 года в Георгиевском зале Кремля.
11 сентября 1992 года, рабочая поездка руководства страны в Чувашию. На первом плане слева — Руслан Хасбулатов, позади в центре — и.о. премьер-министра Егор Гайдар.
Во время политического кризиса 1992-1993 годов Хасбулатов оказался уже среди оппонентов Бориса Ельцина. Он критиковал социально-экономическую политику правительства Егора Гайдара, предлагал президенту отправить в отставку кабмин.
Хасбулатов во время голосования на избирательном участке в Центральном доме архитектора в Москве 25 апреля 1993 года.
Всероссийский референдум, прошедший в этот день, вошел в историю как «Да-да-нет-да» — этот лозунг использовался в агитации сторонниками Ельцина. На голосование были вынесены четыре вопроса: о доверии президенту, об одобрении социально-экономической политики президента и правительства, о необходимости досрочных выборов президента, о необходимости досрочных выборов народных депутатов.
22 сентября 1993 года. Руслан Хасбулатов на срочном заседании VII сессии Верховного совета после телеобращения Бориса Ельцина с указом о роспуске российского парламента.
21 сентября 1993 года Ельцин подписал указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе». Документ предусматривал роспуск Съезда народных депутатов и Верховного совета РФ. Конституционный суд признал его противоречащим основному закону. ВС с Хасбулатовым во главе прекратил президентские полномочия Ельцина и передал их вице-президенту Александру Руцкому.
Здание Верховного совета в последующие дни было заблокировано силовыми структурами, в нем отключили коммуникации. В историю вошли кадры танкового обстрела здания в начале октября. Войска взяли Белый дом штурмом, а Хасбулатов и другие руководители оппозиции были арестованы. Руслан Хасбулатов провел в СИЗО Лефортово несколько месяцев и вышел на свободу по амнистии 25 февраля 1994 года.
18 августа 1994 года. Выступление Хасбулатова на митинге в Урус-Мартане в 30 километрах от Грозного.
В 1994 году до начала первой чеченской войны Хасбулатов пытался организовать переговоры между сепаратистами, оппозицией и российскими властями, но эти действия не получили развития.
24 декабря 1994 года. Депутат Владимир Исаков и Руслан Хасбулатов (слева направо) в Госдуме в качестве свидетелей отвечают на вопросы парламентской комиссии по импичменту президента (это была уже третья попытка объявить импичмент Ельцину, комиссия тогда рассматривала в том числе события 1993 года. — РБК).
Хасбулатов после ухода из политики продолжал преподавать в РЭУ имени Плеханова — там он возглавлял кафедру мировой экономики.
Руслан Хасбулатов умер 3 января 2022 года. Ему было 80 лет.