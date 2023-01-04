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Как жил и чем запомнился Руслан Хасбулатов. Фотогалерея

3 января умер бывший глава Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Он был последним главой Верховного совета РСФСР. Биография союзника, а затем противника Бориса Ельцина — в материале РБК
Фото:А. Могалина / РИА Новости
Фото: А. Могалина / РИА Новости

Хасбулатов в 1986 году.

Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном (тогда это была Чечено-Ингушская АССР). Его отец был председателем колхоза, а затем возглавлял грозненский машиностроительный завод «Серп и молот». В 1944 году Руслан Хасбулатов с матерью, братьями и сестрой был депортирован в Казахскую ССР, его отец остался в Грозном из-за болезни и вскоре умер.

Университетское образование Хасбулатов начал получать в 1960 году еще в Алма-Ате — в Казахском государственном университете имени Кирова (сейчас это Казахский национальный университет имени аль-Фараби). В 1962 году перевелся в Москву, на юрфак МГУ имени Ломоносова, окончил его в 1966 году. В 1970 году окончил аспирантуру экономического факультета МГУ, а в 1982-м стал доктором наук. Обе его диссертации — и кандидатская, и докторская — были посвящены экономике Канады. С 1970-х стал преподавать в Московском институте народного хозяйства (ныне — РЭУ им. Плеханова).

Фото:Владимир Родионов / РИА Новости
Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Хасбулатов стал членом КПСС с 1966 года. В 1990 году избрался народным депутатом РСФСР по Грозненскому округу. На I съезде народных депутатов стал первым заместителем председателя Верховного совета — Бориса Ельцина (на фото справа).

Фото:Дмитрий Соколов / ТАСС
Фото: Дмитрий Соколов / ТАСС

10 июля 1991 года, Кремлевский дворец съездов: Хасбулатов и Ельцин (слева направо на первом плане) и военный оркестр на заседании Съезда народных депутатов, посвященном вступлению Ельцина в должность президента РСФСР.

С момента вступления Ельцина в должность президента Хасбулатов стал исполняющим обязанности главы ВС, а в октябре того же года был избран его председателем (первое голосование проходило еще в июле, ближайшим конкурентом Хасбулатова был Сергей Бабурин, ни один из них не набрал нужного количества голосов). Хасбулатов стал последним председателем ВС РСФСР.

Фото:Дмитрий Соколов / Александр Чумичев / ТАСС
Фото: Дмитрий Соколов / Александр Чумичев / ТАСС

21 августа 1991 года. Хасбулатов на открытии Чрезвычайной сессии Верховного совета РСФСР, посвященной августовскому путчу.

В августе 1991-го он вместе с Борисом Ельциным осудил действия ГКЧП — Госкомитета по чрезвычайному положению под руководством вице-президента СССР Геннадия Янаева. Комитет выступал против преобразования СССР в конфедерацию и пытался отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева.

Фото:Юрий Абрамочкин / РИА Новости
Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

22 августа 1991 года. Выступление Хасбулатова на митинге перед зданием Верховного совета РСФСР.

Подробно о хронологии августовского путча читайте в материале РБК.

Фото:Анатолий Морковкин / ТАСС
Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС

Хасбулатов стал автором обращения 19 августа «К гражданам России», в котором ГКЧП обвинялся в антиконституционном перевороте. Обращение вместе с ним подписали Ельцин и премьер-министр РСФСР Иван Силаев. 21 августа ГКЧП прекратил свою деятельность, а его члены были арестованы. На фото слева направо: Силаев, Ельцин и Хасбулатов на траурном митинге в память о трех погибших защитниках Белого дома 24 августа 1991 года.

Фото:В. Чистяков / РИА Новости
Фото: В. Чистяков / РИА Новости

26 января 1992 года. Хасбулатов в цехе обработки металлов Удачнинского горно-обогатительного комбината во время поездки в Якутию.

Фото:Юрий Абрамочкин / РИА Новости
Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

В декабре 1991 года Хасбулатов поддержал ратификацию Верховным советом Беловежских соглашений о прекращении существования СССР и выход РСФСР из состава Советского Союза. На фото: Хасбулатов и Ельцин (в центре слева направо) на подписании Федеративного договора РФ 31 марта 1992 года в Георгиевском зале Кремля.

Фото:Дмитрий Донской / РИА Новости
Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

11 сентября 1992 года, рабочая поездка руководства страны в Чувашию. На первом плане слева — Руслан Хасбулатов, позади в центре — и.о. премьер-министра Егор Гайдар.

Во время политического кризиса 1992-1993 годов Хасбулатов оказался уже среди оппонентов Бориса Ельцина. Он критиковал социально-экономическую политику правительства Егора Гайдара, предлагал президенту отправить в отставку кабмин.

Фото:Эдуард Песов / ТАСС
Фото: Эдуард Песов / ТАСС

Хасбулатов во время голосования на избирательном участке в Центральном доме архитектора в Москве 25 апреля 1993 года.

Всероссийский референдум, прошедший в этот день, вошел в историю как «Да-да-нет-да» — этот лозунг использовался в агитации сторонниками Ельцина. На голосование были вынесены четыре вопроса: о доверии президенту, об одобрении социально-экономической политики президента и правительства, о необходимости досрочных выборов президента, о необходимости досрочных выборов народных депутатов.

Фото:Валентин Кузьмин / ТАСС
Фото: Валентин Кузьмин / ТАСС

22 сентября 1993 года. Руслан Хасбулатов на срочном заседании VII сессии Верховного совета после телеобращения Бориса Ельцина с указом о роспуске российского парламента.

21 сентября 1993 года Ельцин подписал указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе». Документ предусматривал роспуск Съезда народных депутатов и Верховного совета РФ. Конституционный суд признал его противоречащим основному закону. ВС с Хасбулатовым во главе прекратил президентские полномочия Ельцина и передал их вице-президенту Александру Руцкому.

Здание Верховного совета в последующие дни было заблокировано силовыми структурами, в нем отключили коммуникации. В историю вошли кадры танкового обстрела здания в начале октября. Войска взяли Белый дом штурмом, а Хасбулатов и другие руководители оппозиции были арестованы. Руслан Хасбулатов провел в СИЗО Лефортово несколько месяцев и вышел на свободу по амнистии 25 февраля 1994 года.

Фото:Геннадий Хамельянин / ТАСС
Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС

18 августа 1994 года. Выступление Хасбулатова на митинге в Урус-Мартане в 30 километрах от Грозного.

В 1994 году до начала первой чеченской войны Хасбулатов пытался организовать переговоры между сепаратистами, оппозицией и российскими властями, но эти действия не получили развития.

Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

24 декабря 1994 года. Депутат Владимир Исаков и Руслан Хасбулатов (слева направо) в Госдуме в качестве свидетелей отвечают на вопросы парламентской комиссии по импичменту президента (это была уже третья попытка объявить импичмент Ельцину, комиссия тогда рассматривала в том числе события 1993 года. — РБК).

Хасбулатов после ухода из политики продолжал преподавать в РЭУ имени Плеханова — там он возглавлял кафедру мировой экономики.

Фото:Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Руслан Хасбулатов умер 3 января 2022 года. Ему было 80 лет.

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова
мультимедиа Верховный Совет РСФСР августовский путч
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