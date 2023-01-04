Как жил и чем запомнился Руслан Хасбулатов. Фотогалерея

Хасбулатов в 1986 году.

Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном (тогда это была Чечено-Ингушская АССР). Его отец был председателем колхоза, а затем возглавлял грозненский машиностроительный завод «Серп и молот». В 1944 году Руслан Хасбулатов с матерью, братьями и сестрой был депортирован в Казахскую ССР, его отец остался в Грозном из-за болезни и вскоре умер.

Университетское образование Хасбулатов начал получать в 1960 году еще в Алма-Ате — в Казахском государственном университете имени Кирова (сейчас это Казахский национальный университет имени аль-Фараби). В 1962 году перевелся в Москву, на юрфак МГУ имени Ломоносова, окончил его в 1966 году. В 1970 году окончил аспирантуру экономического факультета МГУ, а в 1982-м стал доктором наук. Обе его диссертации — и кандидатская, и докторская — были посвящены экономике Канады. С 1970-х стал преподавать в Московском институте народного хозяйства (ныне — РЭУ им. Плеханова).